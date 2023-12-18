Во вторник, 19 декабря, состоится итоговая пресс-конференция Зеленского
Президент ответит на вопросы журналистов
president.gov.ua
Во вторник, 19 декабря, состоится итоговая пресс-конференция президента Владимира Зеленского.
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Об этом сообщает сайт ОП.
"Во вторник, 19 декабря, состоится итоговая пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского. Аккредитация представителей СМИ проводится до 16:00 18 декабря. От одного средства массовой информации может быть аккредитован 1 корреспондент, 1 оператор, 1 фотограф.
О времени и месте проведения мероприятия будет сообщено в письме – подтверждении аккредитации", - говорится в сообщении.
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royalstas (Вінниця)
18.12.2023 в 16:40
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