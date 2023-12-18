Тарнавский: ВСУ сворачивают ряд операций из-за нехватки западной помощи

Силы обороны перепланируют некоторые операции за неимением помощи от западных союзников.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в комментарии Reuters.

"Есть проблема с боеприпасами, особенно постсоветскими (снарядами) - это 122 мм, 152 мм. И сегодня эти проблемы есть на всей линии фронта. Объемы, которые мы имеем на сегодняшний день, недостаточны для нас на сегодняшний день, учитывая наши потребности. Поэтому мы их перераспределяем. Мы перепланируем задачи, которые мы ставили перед собой, и делаем их меньше, потому что нам нужно их обеспечить", - пояснил он.

Тарнавский заявил, что Силы обороны на юго-восточном фронте на некоторых участках перешли к обороне, но пытаются атаковать на других.

По его словам, российские войска также сталкиваются с проблемами с боеприпасами, но не раскрыл деталей.