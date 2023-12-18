Фонд Элины Свитолиной будет руководить сборной Украины в Кубке Билли Джин Кинг

Федерация тенниса Украины передала права на управление женской национальной сборной в Кубке Билли Джин Кинг фонду Элины Свитолиной

"Федерация тенниса Украины (ФТУ) объявляет о передаче управления женской теннисной сборной Украины в Кубке Билли Джин Кинг в Фонд Элины Свитолиной на следующие четыре года (2024-2027).

Этот исторический шаг подчеркивает желание ФТУ объединить усилия с Фондом Элины Свитолиной для обеспечения сбалансированного подхода к развитию женского тенниса в Украине. Элина Свитолина, самая успешная украинская теннисистка, будет активно участвовать в формировании стратегии и подготовке сборной к высоким стандартам соревнований", — сообщила на своем официальном сайте ФТУ.

"Сегодня шесть украинских спортсменок входят в число 100 самых успешных теннисисток мира. И под управлением профессиональной команды Фонда национальная сборная способна продемонстрировать высокий результат в Кубке Билли Джин Кинг — женском командном чемпионате мира по теннису. У нас есть все шансы на то, чтобы привезти кубок мира в Украину" - прокомментировала это решение Элина Свитолина.

Напомним, что в апреле 2023 года сборная Украины сыграет против Румынии за место в финальном турнире соревнований.