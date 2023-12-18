Налоговая оштрафовала PornHub за неуплату в Украине "налога на Google"
А вот Onlyfans исправно платит налоги
Getty Images
Государственная налоговая служба Украины оштрафовала за неуплату налогов компанию, управляющую порнографическими сервисами PornHub.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
"К сожалению, не все плательщики, оперирующие сервисами для взрослых, все равно ответственно относятся к налогообложению. компания, оперирующая сайтом PornHub, уклоняется от регистрации, в связи с чем к ней был применен штраф в размере 5543 дол. США и соответствующее ППР направлено компании и в Агентство дохода Канады.
В то же время, известный сервис Onlyfans уже оплатил государственному бюджету Украины с начала 2023 года 944,1 тыс. долл. США.", - отметил Гетманцев.
Он напомнил, что средства из "налога на Google" идут на финансирование потребностей армии, а Украина по рейтингу PornHub на 14-м месте среди других стран по просмотрам потребителей электронных услуг этого сайта.
Глава комитета Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отметил, что известный сервис Onlyfans с начала 2023 года оплатил государственному бюджету Украины более $944,1 тыс.
Популярное сейчас
- Жирона – Алавес. АУДИО онлайн трансляция матча 17-го тура чемпионата Испании
- СМИ: Виктор Скрипник расторг контракт с Ворсклой по согласию сторон
- Шахтер получил соперника в стыковом раунде Лиги Европы
- Буданов: Сейчас у России нет планов вести войну против Украины в 2025 году
- Электрика вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинил телевизор в одних трусах. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка героя Александрии в матче с Металлистом 1925. ФОТО