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Налоговая оштрафовала PornHub за неуплату в Украине "налога на Google"

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А вот Onlyfans исправно платит налоги

Налоговая оштрафовала PornHub за неуплату в Украине "налога на Google"

Getty Images

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Государственная налоговая служба Украины оштрафовала за неуплату налогов компанию, управляющую порнографическими сервисами PornHub.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

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"К сожалению, не все плательщики, оперирующие сервисами для взрослых, все равно ответственно относятся к налогообложению. компания, оперирующая сайтом PornHub, уклоняется от регистрации, в связи с чем к ней был применен штраф в размере 5543 дол. США и соответствующее ППР направлено компании и в Агентство дохода Канады.

В то же время, известный сервис Onlyfans уже оплатил государственному бюджету Украины с начала 2023 года 944,1 тыс. долл. США.", - отметил Гетманцев.

Он напомнил, что средства из "налога на Google" идут на финансирование потребностей армии, а Украина по рейтингу PornHub на 14-м месте среди других стран по просмотрам потребителей электронных услуг этого сайта.

Глава комитета Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отметил, что известный сервис Onlyfans с начала 2023 года оплатил государственному бюджету Украины более $944,1 тыс.

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