Зеленский: Украину и Японию разделяют тысячи километров, но игроки и болельщики объединились в искреннем стремлении творить добро

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал благотворительный матч "Шахтера" против японской команды "Ависпа Фукуока" (2:2) , который проходил в Токио.

"Сегодня особый футбольный матч в Японии собрал тысячи японских и украинских болельщиков в поддержку обновления Украины.

Благотворительный матч между украинским и японским клубами помог собрать средства в поддержку Украины в восстановлении разрушенного российской агрессией.

Украину и Японию разделяют тысячи километров. Но, несмотря на расстояние, сегодня игроки и болельщики с разных континентов объединились в искреннем стремлении творить добро.

Благодарен Японии, стране с уникальным опытом восстановления Премьер-министру Кишиди Фумио и его правительству, а также парламенту Японии и всему японскому народу за то, что они поддерживают Украину и наше общее дело", - написал Зеленский в Твиттере.