Зеленский: Украину и Японию разделяют тысячи километров, но игроки и болельщики объединились в искреннем стремлении творить добро
Президент отреагировал на товарищеский матч Шахтера в Японии
shakhtar.com
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал
"Сегодня особый футбольный матч в Японии собрал тысячи японских и украинских болельщиков в поддержку обновления Украины.
Благотворительный матч между украинским и японским клубами помог собрать средства в поддержку Украины в восстановлении разрушенного российской агрессией.
Украину и Японию разделяют тысячи километров. Но, несмотря на расстояние, сегодня игроки и болельщики с разных континентов объединились в искреннем стремлении творить добро.
Благодарен Японии, стране с уникальным опытом восстановления Премьер-министру Кишиди Фумио и его правительству, а также парламенту Японии и всему японскому народу за то, что они поддерживают Украину и наше общее дело", - написал Зеленский в Твиттере.
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