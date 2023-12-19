ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 19.12.23.

За понедельник, 18 декабря, было ликвидировано еще 1140 оккупантов , таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 348300 человек.

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Также за минувшие сутки было уничтожено 82 единиц техники и вооружения. В частности, 15 танков и 19 ББМ.

Потери россиян в технике: