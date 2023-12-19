ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
За минувшие сутки было уничтожено 82 единицы техники
Генштаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 19.12.23.
За понедельник, 18 декабря, было ликвидировано еще 1140 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 348300 человек.
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Также за минувшие сутки было уничтожено 82 единиц техники и вооружения. В частности, 15 танков и 19 ББМ.
Потери россиян в технике:
- танков - 5798 (+15) ед,
- боевых бронированных машин - 10771 (+19) ед,
- артиллерийских систем - 8190 (+15) ед,
- РСЗО - 926 (0) ед,
- средства ПВО - 611 (+1) ед,
- самолетов - 324 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6299 (+9) ед,
- крылатые ракеты - 1611 (+1) ед,
- корабли / катера - 22 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10842 (+20) ед,
- специальная техника - 1200 (+2) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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