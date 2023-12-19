  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Британия подпишет с Украиной 10-летнее соглашение о безопасности в Черном море, - The Telegraph
В тренде

Британия подпишет с Украиной 10-летнее соглашение о безопасности в Черном море, - The Telegraph

Общие новости
Обновлено

Будущее соглашение предусматривает военную поддержку Украины

Британия подпишет с Украиной 10-летнее соглашение о безопасности в Черном море, - The Telegraph

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Великобритания и Украина в ближайшие недели подпишут 10-летнее соглашение о безопасности, в рамках которого Лондон использует свой военно-морской опыт, чтобы помочь Киеву контролировать Черное море. Об этом сообщило британское издание The Telegraph.

Отмечается, что будущее соглашение предусматривает помощь Украине в борьбе с Россией, путем предоставления военной поддержки, сосредоточенной на военно-морских средствах, а также финансовой помощи и обмена разведданными.

Оно также будет содержать обещания послевоенных "гарантий безопасности", которые будут сдерживать Россию от нападения в будущем, включая усиление поставок оружия и санкции.

"Британские официальные лица сообщили своим украинским коллегам, что в рамках запланированного Меморандума о взаимопонимании страна сосредоточится на укреплении морского потенциала Киева", - отметило издание.

Кроме того, ключевая составляющая 10-летнего соглашения направлена на дальнейшую формализацию обмена разведданными между Лондоном и Киевом.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

В рамках соглашения вооруженные силы страны также пообещают продолжить свою учебную программу "Операция Interflex", в рамках которой было обучено более 30 000 украинских новобранцев, что является крупнейшей военной схемой на британской земле со времен Второй мировой войны.

"Соглашение демонстрирует нашу приверженность поддержке Украины в борьбе... Оно также предусматривает гарантии оказания помощи в послевоенный период, если Россия снова нападет на Украину", - заявил источник, близкий к переговорам.

По теме
yellow-arrow
Минфин призвал украинцев снизить потребление товаров и услуг "в несколько раз"
yellow-arrow
10 фактов - известных и не очень - о будущем сопернике Шахтера
yellow-arrow
ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
unian
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Віктор Бокасса (Betwmount)
19.12.2023 в 16:14
Ви на суші та у небі підпишііть краще.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
19.12.2023 в 16:14
Ви на суші та у небі підпишііть краще.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости