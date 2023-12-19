Британия подпишет с Украиной 10-летнее соглашение о безопасности в Черном море, - The Telegraph

Великобритания и Украина в ближайшие недели подпишут 10-летнее соглашение о безопасности, в рамках которого Лондон использует свой военно-морской опыт, чтобы помочь Киеву контролировать Черное море. Об этом сообщило британское издание The Telegraph.

Отмечается, что будущее соглашение предусматривает помощь Украине в борьбе с Россией, путем предоставления военной поддержки, сосредоточенной на военно-морских средствах, а также финансовой помощи и обмена разведданными.

Оно также будет содержать обещания послевоенных "гарантий безопасности", которые будут сдерживать Россию от нападения в будущем, включая усиление поставок оружия и санкции.

"Британские официальные лица сообщили своим украинским коллегам, что в рамках запланированного Меморандума о взаимопонимании страна сосредоточится на укреплении морского потенциала Киева", - отметило издание.

Кроме того, ключевая составляющая 10-летнего соглашения направлена на дальнейшую формализацию обмена разведданными между Лондоном и Киевом.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

В рамках соглашения вооруженные силы страны также пообещают продолжить свою учебную программу "Операция Interflex", в рамках которой было обучено более 30 000 украинских новобранцев, что является крупнейшей военной схемой на британской земле со времен Второй мировой войны.