Британия подпишет с Украиной 10-летнее соглашение о безопасности в Черном море, - The Telegraph
Будущее соглашение предусматривает военную поддержку Украины
Getty Images / Global Images Ukraine
Великобритания и Украина в ближайшие недели подпишут 10-летнее соглашение о безопасности, в рамках которого Лондон использует свой военно-морской опыт, чтобы помочь Киеву контролировать Черное море. Об этом сообщило британское издание The Telegraph.
Отмечается, что будущее соглашение предусматривает помощь Украине в борьбе с Россией, путем предоставления военной поддержки, сосредоточенной на военно-морских средствах, а также финансовой помощи и обмена разведданными.
Оно также будет содержать обещания послевоенных "гарантий безопасности", которые будут сдерживать Россию от нападения в будущем, включая усиление поставок оружия и санкции.
"Британские официальные лица сообщили своим украинским коллегам, что в рамках запланированного Меморандума о взаимопонимании страна сосредоточится на укреплении морского потенциала Киева", - отметило издание.
Кроме того, ключевая составляющая 10-летнего соглашения направлена на дальнейшую формализацию обмена разведданными между Лондоном и Киевом.
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В рамках соглашения вооруженные силы страны также пообещают продолжить свою учебную программу "Операция Interflex", в рамках которой было обучено более 30 000 украинских новобранцев, что является крупнейшей военной схемой на британской земле со времен Второй мировой войны.
"Соглашение демонстрирует нашу приверженность поддержке Украины в борьбе... Оно также предусматривает гарантии оказания помощи в послевоенный период, если Россия снова нападет на Украину", - заявил источник, близкий к переговорам.
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