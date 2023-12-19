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Минфин призвал украинцев снизить потребление товаров и услуг "в несколько раз"

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В частности, отказаться от покупки зарубежных товаров

Минфин призвал украинцев снизить потребление товаров и услуг "в несколько раз"

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Для того, чтобы победить в войне с РФ, нашим гражданам придется в несколько раз ограничить потребление. В частности, отказаться от покупки зарубежных товаров.

Как сообщает LB.ua, об этом заявил глава Министерства финансов Сергей Марченко во время дискуссионной панели "2024: вызовы и перспективы" в рамках совместного проекта LB.ua и EFI Group.

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Он отметил, что украинская экономика должна перейти на "военные рельсы". И под этим термином следует понимать не только увеличение производства вооружений, но и осознание обществом того факта, что идет война.

"Военные рельсы — это не только о военной индустрии, это и о понимании общества, что у нас война. К сожалению, пока мы живем в достаточно специфической реальности, когда у нас все хорошо, есть стабильность макроэкономическая, курсовая. Но эта реальность потребует коррекции, если мы действительно хотим перейти на военные рельсы. Это ограничение общественного потребления. Нам нужно снизить его в несколько раз, потому что мы потребляем в основном импортные товары и услуги, это определяет наш экономический потенциал", — отметил министр.

По его мнению, на этом этапе общество к такому не готово, но это потенциальный сценарий.

"Могут быть другие налоговые режимы, другие расходные режимы. Мы к этому должны готовиться и, думая о 2025 году, должны закладывать соответствующие сценарии", - предупреждает глава Минфина.

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