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Путин: РФ не будет отказываться от целей "спецоперации", где российские войска имеют преимущество

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Также диктатор назвал российские ПВО лучшими в мире

Путин: РФ не будет отказываться от целей "спецоперации", где российские войска имеют преимущество

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ не намерена отказываться от целей в войне против Украины.

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Как информирует пропагандистское издание ТАСС, об этом президент страны-оккупанта заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

"РФ не собирается отказываться от целей спецоперации. Войска РФ владеют инициативой в зоне спецоперации", - говорится в сообщении.

Также диктатор назвал российские системы противовоздушной обороны лучшими в мире.

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Владимир Путин война с россией
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Комментарии
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MaximSK (Киев)
19.12.2023 в 17:13
Наша задача на 2024 год-остановить этого сумасшедшего диктатора, чтобы все его планы в итоге провалились. Чем больше он достигает успехов в войне, тем больше он будет разговаривать и угрожать нам.
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Комментарии 3
MaximSK (Киев)
19.12.2023 в 17:13
Наша задача на 2024 год-остановить этого сумасшедшего диктатора, чтобы все его планы в итоге провалились. Чем больше он достигает успехов в войне, тем больше он будет разговаривать и угрожать нам.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
19.12.2023 в 18:13
Угу. Снарядов кот наплакал. И где взять х.з. Сами ведь не делаем.
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MaximSK (Киев)
19.12.2023 в 18:17
С США и ЕвроСоюза, больше нам никто не даст
 
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