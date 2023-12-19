Путин: РФ не будет отказываться от целей "спецоперации", где российские войска имеют преимущество
Также диктатор назвал российские ПВО лучшими в мире
фото из свободных источников
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ не намерена отказываться от целей в войне против Украины.
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Как информирует пропагандистское издание ТАСС, об этом президент страны-оккупанта заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
"РФ не собирается отказываться от целей спецоперации. Войска РФ владеют инициативой в зоне спецоперации", - говорится в сообщении.
Также диктатор назвал российские системы противовоздушной обороны лучшими в мире.
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MaximSK (Киев)
19.12.2023 в 17:13
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