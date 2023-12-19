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Россияне уничтожили детскую гребную базу Черноморец в Одесской области

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Россияне атаковали базу с воздуха 17 декабря

Россияне уничтожили детскую гребную базу Черноморец в Одесской области

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российские оккупанты уничтожили детскую гребную базу в Таирово Одесской области. Об этом сообщил одесский спортклуб "Таирово".

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"Вот такой он "русский мир" — страшный, агрессивный и безразличный к спортивным мечтам наших детей.

Ночью 17 декабря российские войска снова атаковали гражданскую инфраструктуру - на этот раз пламя вспыхнуло на детской гребной базе "Черноморец". В результате спортсмены потеряли не только лодки, но и крышу над головой.

Дети, которые еще днем 16 декабря тренировались на той же воде, на следующее утро вместе со своими родителями, тренерами и другими спортсменами уже разбирали остатки свалок сгоревших лодок и помогали восстановить то, что было разрушено. И кого вы пытаетесь победить?

Запомните – вы разрушили нам лодки, но никогда не разрушите самое ценное – наши спортивные планы, мечты и веру в нашу Победу.

Да, разочарование разожгло наши сердца, но сегодня мы объединяемся, чтобы восстановить то, что было потеряно. И мы уверены, что наша спортивная община стоит вместе, и мы сможем восстановить гребную базу", - сообщил спортклуб "Таирово" в Инстаграме.

Также они открыли сбор на восстановление базы.

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