Россияне уничтожили детскую гребную базу Черноморец в Одесской области
Россияне атаковали базу с воздуха 17 декабря
фото из свободных источников
Российские оккупанты уничтожили детскую гребную базу в Таирово Одесской области. Об этом сообщил одесский спортклуб "Таирово".
"Вот такой он "русский мир" — страшный, агрессивный и безразличный к спортивным мечтам наших детей.
Ночью 17 декабря российские войска снова атаковали гражданскую инфраструктуру - на этот раз пламя вспыхнуло на детской гребной базе "Черноморец". В результате спортсмены потеряли не только лодки, но и крышу над головой.
Дети, которые еще днем 16 декабря тренировались на той же воде, на следующее утро вместе со своими родителями, тренерами и другими спортсменами уже разбирали остатки свалок сгоревших лодок и помогали восстановить то, что было разрушено. И кого вы пытаетесь победить?
Запомните – вы разрушили нам лодки, но никогда не разрушите самое ценное – наши спортивные планы, мечты и веру в нашу Победу.
Да, разочарование разожгло наши сердца, но сегодня мы объединяемся, чтобы восстановить то, что было потеряно. И мы уверены, что наша спортивная община стоит вместе, и мы сможем восстановить гребную базу", - сообщил спортклуб "Таирово" в Инстаграме.
Также они открыли сбор на восстановление базы.
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