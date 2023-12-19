Зеленский: Генштаб предложил дополнительно мобилизовать 450-500 тыс. человек

Президент Владимир Зеленский рассказал, что на Ставке Верховного Главнокомандующего Генштаб ВСУ предложил дополнительно мобилизовать около 500 тыс. человек в ряды армии.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Это вопрос наших военных, главкома, Генштаба. Они обратились на уровне нашей Ставки по вопросу мобилизации. Вопрос очень чувствительный, я считаю. Они обратились по защите нашего государства и потенциальных контрнаступательных действий. Что касается дефицита. Их взгляд был на Ставке... они предложили мобилизовать дополнительных 450-500 тыс. человек", - сказал он.

По словам Зеленского, это очень серьезная цифра.

"Я сказал, что мне нужно больше аргументов для того, чтобы поддерживать это направление. Потому что это вопрос, прежде всего, людей. Второй – это вопрос справедливости. Это вопрос обороноспособности и финансов. Что касается людей, то мне нужна конкретика. Что будет с миллионной армией Украины очень мощной. Что будет с теми ребятами, которые каждый день там. Что с теми, кто там два года защищает наше государство. Если у нас есть ротационные вопросы, отпусков, то это должно быть комплексно. В этом мобилизационном законе вы должны ответить мне, обществу прежде всего.

Потому они начали работать над этим планом. Я пока не увидел там демобилизации, хотя считаю, что это вопрос номер один. ...О командировках, должны быть вопросы отпусков. Переход с одного места на другое. Все запросы должны соответствовать современным вызовам и найти ответ у военного руководства", - добавил глава государства.