  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: Генштаб предложил дополнительно мобилизовать 450-500 тыс. человек
В тренде

Зеленский: Генштаб предложил дополнительно мобилизовать 450-500 тыс. человек

Общие новости

Президент проводит итоговую пресс-конференцию

Зеленский: Генштаб предложил дополнительно мобилизовать 450-500 тыс. человек

Zelenskiy Official

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский рассказал, что на Ставке Верховного Главнокомандующего Генштаб ВСУ предложил дополнительно мобилизовать около 500 тыс. человек в ряды армии.

Читайте такжеВо вторник, 19 декабря, состоится итоговая пресс-конференция Зеленского

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Это вопрос наших военных, главкома, Генштаба. Они обратились на уровне нашей Ставки по вопросу мобилизации. Вопрос очень чувствительный, я считаю. Они обратились по защите нашего государства и потенциальных контрнаступательных действий. Что касается дефицита. Их взгляд был на Ставке... они предложили мобилизовать дополнительных 450-500 тыс. человек", - сказал он.

По словам Зеленского, это очень серьезная цифра.

"Я сказал, что мне нужно больше аргументов для того, чтобы поддерживать это направление. Потому что это вопрос, прежде всего, людей. Второй – это вопрос справедливости. Это вопрос обороноспособности и финансов. Что касается людей, то мне нужна конкретика. Что будет с миллионной армией Украины очень мощной. Что будет с теми ребятами, которые каждый день там. Что с теми, кто там два года защищает наше государство. Если у нас есть ротационные вопросы, отпусков, то это должно быть комплексно. В этом мобилизационном законе вы должны ответить мне, обществу прежде всего.

Потому они начали работать над этим планом. Я пока не увидел там демобилизации, хотя считаю, что это вопрос номер один. ...О командировках, должны быть вопросы отпусков. Переход с одного места на другое. Все запросы должны соответствовать современным вызовам и найти ответ у военного руководства", - добавил глава государства.

По теме
yellow-arrow
Зубков: Марсель? Будем расспрашивать у Малиновского об этой команде
yellow-arrow
Ломаченко и Камбосос согласовали проведение боя за звание чемпиона мира легком весе по версии IBF
yellow-arrow
Путин: РФ не будет отказываться от целей "спецоперации", где российские войска имеют преимущество
Владимир Зеленский война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
MaximSK (Киев)
19.12.2023 в 18:59
Как люди без боевой подготовки, сразу пойдут воевать? Надо провести какие-то военные сборы, иначе толку от них будет мало. И хватит ли оружие для них, если США не будут нам помогать?
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 2
MaximSK (Киев)
19.12.2023 в 18:59
Как люди без боевой подготовки, сразу пойдут воевать? Надо провести какие-то военные сборы, иначе толку от них будет мало. И хватит ли оружие для них, если США не будут нам помогать?
Ответить
0
1
efim423 (odessa)
19.12.2023 в 19:26
это всеми любимый залужный хочет , им всем нас.рать на простых граждан , ещё залужный говорит что раньше лучше военкоматы работали , то есть когда били и брали взятки миллоннами долларов
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости