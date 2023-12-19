Зеленский: Закон с мобилизацией женщин не подпишу, а мобилизация с 25 лет - соглашусь, если увижу аргументы
Президент ответил на вопросы о мобилизации
Julia Kochetova / DER SPIEGEL
Мобилизации женщин в Вооруженные силы Украины не будет, поскольку президент не подпишет такой закон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Женщин нет, не подпишу", - говорится в заявлении.
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Также президент сказал, что готов подписать закон предельного возраста призыва на военную службу до 25 лет.
"Если все аргументы будут изложены, и я увижу, что это нужно, то с этим соглашусь", - добавил президент.
Напомним, еще 30 мая Верховная рада приняла закон о снижении предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25 лет. За тогда проголосовали 304 депутата.
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