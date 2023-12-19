Украинская команда Monte заняла второе место в киберспорте по количеству матчей в 2023-м году
Очень активный год получился для наших ребят
Twitter ESL Counter-Strike
Киберспортивный портал Esports Charts подводит статистические итоги 2023-го года. В частности, было подсчитано количество матчей среди всех киберспортивных команд в самых популярных дисциплинах.
В рейтинг попала украинская команда по Counter-Strike - Monte. В текущем календарном году Monte провели 135 поединков на профессиональной сцене и является второй командой в мире по этому показателю.
Лидерство в ТОПе досталось коллективу Gaiming Gladiators по дисциплине Dota 2.
Рейтинг от Esports Charts:
- 1. Gaiming Gladiators - 141 матчей;
- 2. Monte - 135;
- 3. Team Liquid - 129;
- 4. Tundra Esport - 117;
- 5. Apeks - 116.
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