Украинская команда Monte заняла второе место в киберспорте по количеству матчей в 2023-м году

Киберспортивный портал Esports Charts подводит статистические итоги 2023-го года. В частности, было подсчитано количество матчей среди всех киберспортивных команд в самых популярных дисциплинах.

В рейтинг попала украинская команда по Counter-Strike - Monte. В текущем календарном году Monte провели 135 поединков на профессиональной сцене и является второй командой в мире по этому показателю.

Лидерство в ТОПе досталось коллективу Gaiming Gladiators по дисциплине Dota 2.

Рейтинг от Esports Charts: