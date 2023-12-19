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Украинская команда Monte заняла второе место в киберспорте по количеству матчей в 2023-м году

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Очень активный год получился для наших ребят

Украинская команда Monte заняла второе место в киберспорте по количеству матчей в 2023-м году

Twitter ESL Counter-Strike

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Киберспортивный портал Esports Charts подводит статистические итоги 2023-го года. В частности, было подсчитано количество матчей среди всех киберспортивных команд в самых популярных дисциплинах.

В рейтинг попала украинская команда по Counter-Strike - Monte. В текущем календарном году Monte провели 135 поединков на профессиональной сцене и является второй командой в мире по этому показателю.

Лидерство в ТОПе досталось коллективу Gaiming Gladiators по дисциплине Dota 2.

Рейтинг от Esports Charts:

  • 1. Gaiming Gladiators - 141 матчей;
  • 2. Monte - 135;
  • 3. Team Liquid - 129;
  • 4. Tundra Esport - 117;
  • 5. Apeks - 116.
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киберспорт Monte
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Источник:
Esports Charts
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