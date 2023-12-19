Тайсон Фьюри готовится к поединку против Усика с 18-летним британским боксером
Посмотрим, принесет ли это результаты
фото - boxingscene.com
Чемпион по версии WBC в хэвивейте Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) провел спарринг с британским боксером Мозесом Итаумой (7-0, 5 KO) в рамках подготовки к бою с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Читайте такжеБлогер Джейк Пол будет сотрудничать с USA Boxing накануне Олимпийских игр 2024 года в Париже
Напомним, поединок состоится 17 февраля.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Twitter
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ломаченко и Камбосос согласовали проведение боя за звание чемпиона мира легком весе по версии IBF
- Transfermarkt обновил рыночную стоимость украинцев в АПЛ: Мудрик подешевел, все другие - с профитом
- Польша – Украина. Анонс и прогноз матча отбора к ЧМ-2024 среди футзальных сборных
- Шахтер вышел на товарищеский матч в Японии с траурными повязками на руках
- Электрика вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинил телевизор в одних трусах. ФОТО
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн