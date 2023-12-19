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Тайсон Фьюри готовится к поединку против Усика с 18-летним британским боксером

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Посмотрим, принесет ли это результаты

Тайсон Фьюри готовится к поединку против Усика с 18-летним британским боксером

фото - boxingscene.com

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Чемпион по версии WBC в хэвивейте Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) провел спарринг с британским боксером Мозесом Итаумой (7-0, 5 KO) в рамках подготовки к бою с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).

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Напомним, поединок состоится 17 февраля.

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Тайсон Фьюри
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Источник:
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Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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