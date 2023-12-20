ВСУ уничтожили 107 единиц техники за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
В частности, 16 танков и 23 ББМ
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 20.12.23.
За вторник, 19 декабря, было ликвидировано еще 890 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 349190 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 107 единиц техники и вооружения. В частности, 16 танков и 23 ББМ.
Потери россиян в технике:
- танков - 5814 (+16) ед,
- боевых бронированных машин - 10794 (+23) ед,
- артиллерийских систем - 8206 (+16) ед,
- РСЗО - 928 (+2) ед,
- средства ПВО - 611 (0) ед,
- самолетов - 324 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6316 (+17) ед,
- крылатые ракеты - 1612 (+1) ед,
- корабли / катера - 22 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10871 (+29) ед,
- специальная техника - 1203 (+3) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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