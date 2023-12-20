ВСУ уничтожили 107 единиц техники за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 20.12.23.

За вторник, 19 декабря, было ликвидировано еще 890 оккупантов , таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 349190 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 107 единиц техники и вооружения. В частности, 16 танков и 23 ББМ.

Потери россиян в технике: