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ВСУ уничтожили 107 единиц техники за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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В частности, 16 танков и 23 ББМ

ВСУ уничтожили 107 единиц техники за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 20.12.23.

За вторник, 19 декабря, было ликвидировано еще 890 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 349190 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 107 единиц техники и вооружения. В частности, 16 танков и 23 ББМ.

Потери россиян в технике:

  • танков - 5814 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин - 10794 (+23) ед,
  • артиллерийских систем - 8206 (+16) ед,
  • РСЗО - 928 (+2) ед,
  • средства ПВО - 611 (0) ед,
  • самолетов - 324 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6316 (+17) ед,
  • крылатые ракеты - 1612 (+1) ед,
  • корабли / катера - 22 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10871 (+29) ед,
  • специальная техника - 1203 (+3) ед.
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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