Конгресс США объявил о переносе рассмотрения помощи Украине на следующий год
Представители Демократической и Республиканской партии в Сенате США выпустили совместное заявление
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Представители Демократической и Республиканской партии в Сенате США выпустили совместное заявление, в котором говорится о том, что вопрос помощи Украине переносится на следующий год.
Его подписали глава демократического большинства Чак Шумер и республиканского меньшинства Митч Макконелл.
"Пока переговорщики решают оставшиеся вопросы, мы надеемся, что их усилия позволят Сенату принять быстрые меры по дополнительному документу по национальной безопасности в начале нового года. В оставшееся время в этом году переговорщики в Сенате и администрации будут продолжать добросовестно работать над завершением своего соглашения", - говорится в совместном заявлении.
"Мы полны решимости удовлетворить потребности на южной границе и помочь союзникам и партнерам противостоять серьезным угрозам в Израиле, Украине и Индо-Тихоокеанском регионе", - добавили сенаторы.
18 декабря американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что голосование за пакет военной поддержки для Украины, Израиля и Тайваня не успеют провести в этом году.
Президент США Джо Байден готов пойти на компромисс с республиканцами по безопасности границы и миграционной политике ради разблокирования дополнительной помощи Украине.
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