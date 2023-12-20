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Конгресс США объявил о переносе рассмотрения помощи Украине на следующий год

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Представители Демократической и Республиканской партии в Сенате США выпустили совместное заявление

Конгресс США объявил о переносе рассмотрения помощи Украине на следующий год

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Представители Демократической и Республиканской партии в Сенате США выпустили совместное заявление, в котором говорится о том, что вопрос помощи Украине переносится на следующий год.

Его подписали глава демократического большинства Чак Шумер и республиканского меньшинства Митч Макконелл.

"Пока переговорщики решают оставшиеся вопросы, мы надеемся, что их усилия позволят Сенату принять быстрые меры по дополнительному документу по национальной безопасности в начале нового года. В оставшееся время в этом году переговорщики в Сенате и администрации будут продолжать добросовестно работать над завершением своего соглашения", - говорится в совместном заявлении.

"Мы полны решимости удовлетворить потребности на южной границе и помочь союзникам и партнерам противостоять серьезным угрозам в Израиле, Украине и Индо-Тихоокеанском регионе", - добавили сенаторы.

18 декабря американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что голосование за пакет военной поддержки для Украины, Израиля и Тайваня не успеют провести в этом году.

Президент США Джо Байден готов пойти на компромисс с республиканцами по безопасности границы и миграционной политике ради разблокирования дополнительной помощи Украине.

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Источник:
dsnews
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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