На Херсонщине погиб американский медик-доброволец Итан Хертвек

21-летний ветеран морской пехоты США Итан Хертвек погиб в боях за Украину.

Об этом сообщил британский волонтер в украинском армии Мейсер Гиффорд.

"Умер наш дорогой друг и брат по оружию Итан Хертвек. Отважный американский доброволец присоединился к 131 полку как боевой медик. Он недавно перешел в другую бригаду, где трагически погиб в бою с агрессором", - говорится в сообщении.

Американский тележурналист Стив Грант рассказал, что Итан Хертвек погиб 14 декабря, спасая с поля боя раненого бойца ВСУ. Итан сначала уехал в Украину, чтобы не воевать, а спасать жизнь. Он получил лицензию боевого медика и стал учить навыкам оказания первой медицинской помощи украинцев.

Впоследствии Итан Хертвек подписал контракт с ВСУ и присоединился к 131-му специальному разведывательному батальону "Ведьмак".

"Через некоторое время американский медик перевелся в 59-ю мотобригаду. При этом оставался боевым медиком как для новой бригады, так и для 131-го батальона. 8 декабря они с бригадой вышли на очередную военную задачу. В этот момент началась атака ВС РФ и Итан с еще одним бойцом остались прикрывать свою группу. Им удалось ликвидировать до 12 вражеских солдат и тем самым остановить атаку врага. Итан погиб, когда пытался эвакуировать с поля боя раненого товарища", - говорится в сообщении.

19 декабря Итану Хертвеку предстояло вернуться в США.