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Российский актер-пропагандист Охлобыстин попал под обстрел на Донбассе, - СМИ

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К сожалению, остался жив

Российский актер-пропагандист Охлобыстин попал под обстрел на Донбассе, - СМИ

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российский актер и пропагандист Иван Охлобыстин попал под обстрел на Донбассе. Пуля якобы попала в бронежилет.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "ТАСС".

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Как рассказала дочь пропагандиста Евдокия Батариэли-Охлобыстина, ее родители якобы ездили на Донбасс "отвозить гуманитарную помощь". Мать поехала в Ростов за "добавкой", а ее отец в тот момент попал под обстрел, во время которого "поймал пулю".

По словам источника российского издания, Охлобыстин сейчас "жив-здоров".

Иван Охлобыстин является российским актером, который отличился антиукраинской шовинистической позицией, в частности поддержкой "ЛДНР", из-за чего в октябре 2022 года был внесен в санкционный список Украины. Кроме нашей страны, актеру запрещен въезд и в ряд других стран.

Пропутинист выступил с поддержкой полномасштабного вторжения террористов на территорию Украины после чего организовал флешмоб "Работайте, братья". В сентябре 2022 года, во время концерта по случаю так называемого "присоединения" временно оккупированных территорий в состав России - запомнился призывами к "священной войне" и выкриками "гойда".

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Комментарии
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Gican85 (Киев)
20.12.2023 в 17:42
Это тот, кто в Интернах играл? Классный чувак, угарал с него
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0
1
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Комментарии 2
Gican85 (Киев)
20.12.2023 в 17:42
Это тот, кто в Интернах играл? Классный чувак, угарал с него
Ответить
0
1
aleks68
20.12.2023 в 18:28
классный???тварь он конченная
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0
0

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