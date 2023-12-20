Российский актер-пропагандист Охлобыстин попал под обстрел на Донбассе, - СМИ
К сожалению, остался жив
фото из свободных источников
Российский актер и пропагандист Иван Охлобыстин попал под обстрел на Донбассе. Пуля якобы попала в бронежилет.
Об этом сообщает российское пропагандистское издание "ТАСС".
Как рассказала дочь пропагандиста Евдокия Батариэли-Охлобыстина, ее родители якобы ездили на Донбасс "отвозить гуманитарную помощь". Мать поехала в Ростов за "добавкой", а ее отец в тот момент попал под обстрел, во время которого "поймал пулю".
По словам источника российского издания, Охлобыстин сейчас "жив-здоров".
Иван Охлобыстин является российским актером, который отличился антиукраинской шовинистической позицией, в частности поддержкой "ЛДНР", из-за чего в октябре 2022 года был внесен в санкционный список Украины. Кроме нашей страны, актеру запрещен въезд и в ряд других стран.
Пропутинист выступил с поддержкой полномасштабного вторжения террористов на территорию Украины после чего организовал флешмоб "Работайте, братья". В сентябре 2022 года, во время концерта по случаю так называемого "присоединения" временно оккупированных территорий в состав России - запомнился призывами к "священной войне" и выкриками "гойда".
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