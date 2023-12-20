Юрай Санитра назвал состав сборной Украины на четвертый этап Кубка мира по биатлону

Мужская сборная Украины внесет изменения в состав команды на четвертый этап Кубка мира по биатлону рассказал главный тренер команды Юрай Санитра.

Напомним, соревнования состоятся в начале января в немецком Оберхофе.

В рамках этапа в Оберхофе состоятся две личные гонки - спринты и преследования, а также классическая эстафета. Юрай Санитра сообщил, что после этапа в Оберхофе ротация в составе продолжится и будет применена также в Рупольдинге и Антхольце.

Состав Украины на четвертый этап Кубка мира по биатлону

Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Виталий Мандзин, вакантное место

"В Оберхофе в сильнейшем составе пробежим эстафету, а тогда буду делать ротацию с Кубком IBU. Буду смотреть на состояние спортсменов на данный момент, что можно было сделать на чемпионат Европы, где будут представители команды "А" и команды "Б". В Рупольдинге и Антхольце будет достаточно возможностей показать себя с лучшей стороны", - рассказал Юрай.