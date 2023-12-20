Юрай Санитра назвал состав сборной Украины на четвертый этап Кубка мира по биатлону
В команде грядут изменения
xsport.ua
Мужская сборная Украины внесет изменения в состав команды на четвертый этап Кубка мира по биатлону рассказал главный тренер команды Юрай Санитра.
Напомним, соревнования состоятся в начале января в немецком Оберхофе.
В рамках этапа в Оберхофе состоятся две личные гонки - спринты и преследования, а также классическая эстафета. Юрай Санитра сообщил, что после этапа в Оберхофе ротация в составе продолжится и будет применена также в Рупольдинге и Антхольце.
Состав Украины на четвертый этап Кубка мира по биатлону
Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Виталий Мандзин, вакантное место
"В Оберхофе в сильнейшем составе пробежим эстафету, а тогда буду делать ротацию с Кубком IBU. Буду смотреть на состояние спортсменов на данный момент, что можно было сделать на чемпионат Европы, где будут представители команды "А" и команды "Б". В Рупольдинге и Антхольце будет достаточно возможностей показать себя с лучшей стороны", - рассказал Юрай.
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