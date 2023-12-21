  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
В тренде

ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Общие новости
Обновлено

Также было уничтожено 149 единиц техники

ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 21.12.23.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

За среду, 20 декабря, было ликвидировано еще 1080 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 350270 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 149 единиц техники и вооружения. В частности, 14 танков и 31 ББМ.

Потери россиян в технике:

  • танков - 5828 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин - 10825 (+31) ед,
  • артиллерийских систем - 8226 (+20) ед,
  • РСЗО - 932 (+4) ед,
  • средства ПВО - 611 (0) ед,
  • самолетов - 324 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6342 (+26) ед,
  • крылатые ракеты - 1613 (+1) ед,
  • корабли / катера - 22 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10919 (+48) ед,
  • специальная техника - 1208 (+5) ед.
Читайте также Конгресс США объявил о переносе рассмотрения помощи Украине на следующий год
По теме
yellow-arrow
Российские оккупанты выпустили по Украине 28 дронов: известно, сколько сбила ПВО
yellow-arrow
ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
yellow-arrow
Суперлига снова в актуальном, очередной гол Довбика и возвращение Виталия Миколенко. Главные новости за 21 декабря
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости