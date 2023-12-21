ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Также было уничтожено 149 единиц техники
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 21.12.23.
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За среду, 20 декабря, было ликвидировано еще 1080 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 350270 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 149 единиц техники и вооружения. В частности, 14 танков и 31 ББМ.
Потери россиян в технике:
- танков - 5828 (+14) ед,
- боевых бронированных машин - 10825 (+31) ед,
- артиллерийских систем - 8226 (+20) ед,
- РСЗО - 932 (+4) ед,
- средства ПВО - 611 (0) ед,
- самолетов - 324 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6342 (+26) ед,
- крылатые ракеты - 1613 (+1) ед,
- корабли / катера - 22 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10919 (+48) ед,
- специальная техника - 1208 (+5) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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