Ночью оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками
ПВО работала в 12 областях
Zelenskiy Official
В ночь на 21 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа "Shahed" с трех направлений: Чауда - оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск, Курск - рф.
Всего зафиксировано пуски 35 "Shahed-136/131", которые атаковали волнами в разное время, в период с 20.00 20 декабря по 03.30 21 декабря.
К отражению воздушного нападения привлечены тактическая авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Этой ночью на разных направлениях защитникам неба удалось сбить 34 из 35 выпущенных ударных БпЛА противника.
Противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Хмельницкой, Сумской, Полтавской, Черниговской и Кировоградской областях.
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