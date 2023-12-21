Ночью оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками

В ночь на 21 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа "Shahed" с трех направлений: Чауда - оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск, Курск - рф.

Всего зафиксировано пуски 35 "Shahed-136/131", которые атаковали волнами в разное время, в период с 20.00 20 декабря по 03.30 21 декабря.

К отражению воздушного нападения привлечены тактическая авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Этой ночью на разных направлениях защитникам неба удалось сбить 34 из 35 выпущенных ударных БпЛА противника.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Хмельницкой, Сумской, Полтавской, Черниговской и Кировоградской областях.