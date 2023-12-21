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Украина хочет призвать в армию мужчин, которые живут за границей, - Умеров

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Об этом сообщил министр обороны Украины

Украина хочет призвать в армию мужчин, которые живут за границей, - Умеров

mil.gov.ua

Новина українською

Военнообязанных украинцев, которые живут за границей, могут призвать в армию. В Украине обсуждают такие сценарии.

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Об этом сообщил министр обороны Украины Рустема Умерова в интервью Welt и Bild.

Умеров предположил, что в следующем году призвать на военную службу могут мужчин, проживающих за рубежом. Украинцев призывного возраста от 25 до 60 лет в Германии и других странах могут попросить явиться в призывные пункты Вооруженных сил.

Министр обороны говорил только о приглашении. Но, как отмечает немецкое издание, Умеров дал понять, что могут быть санкции, если запрос не выполнят.

"Мы все еще обсуждаем, что будет, если они не приедут добровольно", - цитирует Умерова Welt.

Глава Минобороны подчеркнул, что важна справедливость в вопросе мобилизации. Важно, как военные будут обучены и оснащены, где и когда они будут служить, и когда их демобилизуют. По словам Умерова, для новобранцев также будут варианты выбора в зависимости от их способностей.

"Мы хотим справедливости для всех, потому что это касается нашей собственной страны. Мы направим им приглашение", - добавил он.

Министр обороны дал понять, что не испытывает симпатии к тем, кто отказывается от военной службы по совести: "Это не наказание за то, что вы отстаивали свою страну и служили стране. Это честь".

Как отмечают немецкие издания, с 24 февраля 2022 года в Германию прибыл 221 571 украинский мужчина в возрасте от 18 до 60 лет. Из них сейчас в стране находятся 189 484.

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения россиян продолжается мобилизация. Недавно власти страны решили изменить порядок ее проведения. Верховная рада разрабатывает законопроект, в который вносит инициативы военных.

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Источник:
rbc
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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qwerty33 (Kyiv)
21.12.2023 в 12:36
Кожен рік одна і та сама новина
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Комментарии 8
qwerty33 (Kyiv)
21.12.2023 в 12:36
Кожен рік одна і та сама новина
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0
0
Ariakiev01 (Київ)
21.12.2023 в 12:33
Даже теоритически - как их там будут собирать ? Консул с Послом будут ходить? Приглашение будет вручать Санта
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0
0
Andrumas (Düsseldorf)
21.12.2023 в 12:25
Может начать со своего сына в США;) или с сыновей пьяной собаки данилова
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0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.12.2023 в 12:00
Хай призовуть Мураєва, онука Суркіса та брата віце-прем'єрки Юлії Св. та ще тисячі подібних
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0
1
avatar
LiveDK (Kyiv)
21.12.2023 в 12:31
А чому про Ахмєта забув і його синочка? Зрозуміло з якого "окопа" ти цявкаєш
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1
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Не люблю футбол (Хорол)
21.12.2023 в 11:48
Давно пора
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0
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alex.belogubko (одесса)
21.12.2023 в 11:16
почему депутатов и их родственников не забираете в армию
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1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.12.2023 в 12:01
Тому що вони усі тяжко хворі
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