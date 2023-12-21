Украина хочет призвать в армию мужчин, которые живут за границей, - Умеров
Об этом сообщил министр обороны Украины
mil.gov.ua
Военнообязанных украинцев, которые живут за границей, могут призвать в армию. В Украине обсуждают такие сценарии.
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Об этом сообщил министр обороны Украины Рустема Умерова в интервью Welt и Bild.
Умеров предположил, что в следующем году призвать на военную службу могут мужчин, проживающих за рубежом. Украинцев призывного возраста от 25 до 60 лет в Германии и других странах могут попросить явиться в призывные пункты Вооруженных сил.
Министр обороны говорил только о приглашении. Но, как отмечает немецкое издание, Умеров дал понять, что могут быть санкции, если запрос не выполнят.
"Мы все еще обсуждаем, что будет, если они не приедут добровольно", - цитирует Умерова Welt.
Глава Минобороны подчеркнул, что важна справедливость в вопросе мобилизации. Важно, как военные будут обучены и оснащены, где и когда они будут служить, и когда их демобилизуют. По словам Умерова, для новобранцев также будут варианты выбора в зависимости от их способностей.
"Мы хотим справедливости для всех, потому что это касается нашей собственной страны. Мы направим им приглашение", - добавил он.
Министр обороны дал понять, что не испытывает симпатии к тем, кто отказывается от военной службы по совести: "Это не наказание за то, что вы отстаивали свою страну и служили стране. Это честь".
Как отмечают немецкие издания, с 24 февраля 2022 года в Германию прибыл 221 571 украинский мужчина в возрасте от 18 до 60 лет. Из них сейчас в стране находятся 189 484.
Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения россиян продолжается мобилизация. Недавно власти страны решили изменить порядок ее проведения. Верховная рада разрабатывает законопроект, в который вносит инициативы военных.
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