Умеров: Крым можно освободить в 2024 году. Это стратегическая цель Украины

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что освобождение оккупированного Россией Крыма является стратегической целью Украины и это может произойти уже в следующем году.

Об этом он сказал в интервью немецким журналистам, сообщает Bild.

Как пишет издание, украинский министр остается оптимистичным и убежден: полуостров может быть освобожден в 2024 году.

"Я уверен на сто процентов. Это наша стратегическая цель", - сказал Умеров.

По его словам, Россия находится "на темной стороне" и путинский режим осуждает весь цивилизованный мир. Умеров заявил, что "не имеет никаких сомнений в победе Украины".

Ранее министр обороны говорил, что благодаря успешным атакам на Россию и операциям в Черном море Украине удалось подвинуть оккупантов из Крыма. Умеров заявил, что на 2024 год готовят "наработки", которые помогут освободить полуостров от россиян.

Ранее он говорил, что украинские бойцы прошли две из трех оборонительных линий РФ и у Украины есть план на 2024 год.

Командующий оперативно-стратегической группировкой Таврия, бригадный генерал Александр Тарнавский заявлял, что сейчас военным не хватает снарядов и они вынуждены были уменьшить масштабы операций из-за недостатка помощи от Запада. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уверяет: ситуация на фронте не патовая.