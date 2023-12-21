Верховная Рада проголосовала за легализацию медицинского каннабиса в Украине

Верховная Рада во втором чтении проголосовала за легализацию медицинского каннабиса в Украине. Законопроект №7457 принят 248 голосами в целом.

Как голосовали нардепы. Голосование по фракциям:

"Слуга народа" - 178

"Европейская солидарность" - 0

"Батькивщина" - 0

"Платформа за жизнь и мир" - 10

"За будущее" - 7

"Голос" - 19

"Доверие" - 12

"Восстановление Украины" - 12

В общем "за" отдали свои голоса 248 нардепов.

"Закон вводится в действие через полгода после его опубликования. Поэтому это где-то второе полугодие 2024-го года", - написал Железняк.

Что означает легализация каннабиса

Напомним, что Украина идет долгий и постепенный путь к легализации медицинского каннабиса, который используется в производства лекарств. Теперь, после принятия законопроекта правительству предоставляется срок шесть месяцев, за который оно должно разработать все подзаконные акты, приказы, чтобы этот закон заработал.

Заметим, что медицинский каннабис будет отпускаться только по электронному рецепту, в свободной продаже его не будет. И что также важно: законопроектом прямо запрещен рекреационный каннабис (простыми словами, который употребляют исключительно для "удовольствия").

При этом использование каннабиса в медицинских целях является распространенной мировой практикой, а его лечебные свойства признаны всем цивилизованным миром.

Препараты на основе каннабиса используются для уменьшения болевых ощущений, спазмов и судорог мышц, лечения анорексии, ПТСР и тревожных расстройств. Также при лечении отдельных типов эпилепсии, глаукомы, псориаза, паркинсонизма, рассеянного склероза.