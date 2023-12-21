Европейский союз выделил Украине последний на этот год транш финпомощи в размере полтора миллиарда евро
Ведется работа для помощи на 2024-й
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Европейский Союз выделил Украине транш финансовой помощи в размере полтора миллиарда евро. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Сегодня мы перечисляем последние 1,5 млрд. евро из нашего пакета поддержки на 2023-й год в 18 млрд. евро. Мы должны договориться, чтобы продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую для восстановления, восстановления и реформ", - сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Отметим, что ЕС ищет возможности выделить Украине 50 миллиардов евро помощи на 2024-й год, что блокируется Венгрией.
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Источник:Ukraine NOW
Опубликовал: Игорь Семйон
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