  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Финляндия предоставляет Украине новый пакет военной помощи на €106 млн
В тренде

Финляндия предоставляет Украине новый пакет военной помощи на €106 млн

Общие новости
Обновлено

Этот пакет стал двадцать первым для Финляндии с начала полномасштабного вторжения

Финляндия предоставляет Украине новый пакет военной помощи на €106 млн

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Финляндии Саули Ниинисте по предложению правительства одобрил предоставление Украине очередного пакета военной помощи. Это 21-й пакет помощи от страны.

Читайте такжеРоссийский актер-пропагандист Охлобыстин попал под обстрел на Донбассе, - СМИ

Об этом сообщает Министерство обороны Финляндии.

Этот пакет военной помощи Украине стал двадцать первым для Финляндии с начала полномасштабного вторжения. Его стоимость, по оценке министерства, составляет примерно 106 миллионов евро.

"Финляндия стремится поддерживать Украину как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Общая стоимость пакетов оборонного оборудования, которые мы уже поставили, составляет 1,6 миллиарда евро", - отметил финский министр обороны Антти Хякканен.

Страна не разглашает подробностей ни содержимого пакета, ни сроков его отправки в Украину "по оперативным соображениям и обеспечению безопасной доставки помощи".

По теме
yellow-arrow
Орбан назвал вторжение РФ в Украину "военной операцией": Когда Россия объявит войну, тогда будет война"
yellow-arrow
Европейский союз выделил Украине последний на этот год транш финпомощи в размере полтора миллиарда евро
yellow-arrow
Верховная Рада проголосовала за легализацию медицинского каннабиса в Украине
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости