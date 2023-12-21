Финляндия предоставляет Украине новый пакет военной помощи на €106 млн
Этот пакет стал двадцать первым для Финляндии с начала полномасштабного вторжения
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Президент Финляндии Саули Ниинисте по предложению правительства одобрил предоставление Украине очередного пакета военной помощи. Это 21-й пакет помощи от страны.
Об этом сообщает Министерство обороны Финляндии.
Этот пакет военной помощи Украине стал двадцать первым для Финляндии с начала полномасштабного вторжения. Его стоимость, по оценке министерства, составляет примерно 106 миллионов евро.
"Финляндия стремится поддерживать Украину как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Общая стоимость пакетов оборонного оборудования, которые мы уже поставили, составляет 1,6 миллиарда евро", - отметил финский министр обороны Антти Хякканен.
Страна не разглашает подробностей ни содержимого пакета, ни сроков его отправки в Украину "по оперативным соображениям и обеспечению безопасной доставки помощи".
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