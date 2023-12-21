Финляндия предоставляет Украине новый пакет военной помощи на €106 млн

Президент Финляндии Саули Ниинисте по предложению правительства одобрил предоставление Украине очередного пакета военной помощи. Это 21-й пакет помощи от страны.

Об этом сообщает Министерство обороны Финляндии.

Этот пакет военной помощи Украине стал двадцать первым для Финляндии с начала полномасштабного вторжения. Его стоимость, по оценке министерства, составляет примерно 106 миллионов евро.

"Финляндия стремится поддерживать Украину как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Общая стоимость пакетов оборонного оборудования, которые мы уже поставили, составляет 1,6 миллиарда евро", - отметил финский министр обороны Антти Хякканен.

Страна не разглашает подробностей ни содержимого пакета, ни сроков его отправки в Украину "по оперативным соображениям и обеспечению безопасной доставки помощи".