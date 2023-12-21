Орбан назвал вторжение РФ в Украину "военной операцией": Когда Россия объявит войну, тогда будет война"

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан отказался называть полномасштабное вторжение России в Украину, которое привело к сотням тысяч жертв, войной и использовал терминологию российского диктатора Владимира Путина.

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Об этом сообщает Bloomberg.

"Это военная операция", - заявил Орбан журналистам на ежегодной пресс-конференции в Будапеште, используя терминологию президента РФ Владимира Путина.

По его словам, между двумя странами не было объявления войны.

"Когда Россия объявит войну, тогда будет война", – отметил он.

"Мы должны быть счастливы, что не будет объявления войны, потому что тогда будет общая мобилизация в России, - сказал Орбан. - Я никому этого не желаю".