  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Орбан назвал вторжение РФ в Украину "военной операцией": Когда Россия объявит войну, тогда будет война"
В тренде

Орбан назвал вторжение РФ в Украину "военной операцией": Когда Россия объявит войну, тогда будет война"

Общие новости

Венгерский премьер продолжает плясать под московскую дудку

Орбан назвал вторжение РФ в Украину "военной операцией": Когда Россия объявит войну, тогда будет война"

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан отказался называть полномасштабное вторжение России в Украину, которое привело к сотням тысяч жертв, войной и использовал терминологию российского диктатора Владимира Путина.

Читайте такжеШольц рассказал, как отправил Орбана пить кофе во время голосования относительно Украины

Об этом сообщает Bloomberg.

"Это военная операция", - заявил Орбан журналистам на ежегодной пресс-конференции в Будапеште, используя терминологию президента РФ Владимира Путина.

По его словам, между двумя странами не было объявления войны.

"Когда Россия объявит войну, тогда будет война", – отметил он.

"Мы должны быть счастливы, что не будет объявления войны, потому что тогда будет общая мобилизация в России, - сказал Орбан. - Я никому этого не желаю".

По теме
yellow-arrow
Финляндия предоставляет Украине новый пакет военной помощи на €106 млн
yellow-arrow
Европейский союз выделил Украине последний на этот год транш финпомощи в размере полтора миллиарда евро
yellow-arrow
Верховная Рада проголосовала за легализацию медицинского каннабиса в Украине
Виктор Орбан война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости