УАФ предупредила арбитров, использовавших негосударственный язык во время матчей УПЛ

УАФ применила дисциплинарные санкции судьям, которые использовали негосударственный язык во время матчей 15-го тура УПЛ .

УАФ отреагировала на обращение Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя и вынесла судьям предупреждения.

Об этом сообщается в письме УАФ с подписью первого вице-президента Ассоциации Анатолия Демьяненко, направленного в адрес Уполномоченного.

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Также сообщается, что председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи жестко предостерег арбитров УПЛ, ассистентов арбитров и наблюдателей арбитража УПЛ по поводу недопустимости использования негосударственного языка на футбольных матчах и в очередной раз предупредил о необходимости строгого соблюдения языкового законодательства.

В случае несоблюдения требований и положений арбитрами, по словам Лучи, Комитет будет вынужден применять к нарушителям дисциплинарные меры, в том числе отстранение от проведения матчей.

Согласно украинскому законодательству, спортивные мероприятия, в том числе международные, проводятся в Украине на государственном языке. Также на государственном языке выполняются информационные и другие объявления. При международных мероприятиях такие объявления могут дублироваться на других языках.