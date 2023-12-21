УАФ предупредила арбитров, использовавших негосударственный язык во время матчей УПЛ
В случае несоблюдения требований арбитрами Комитет УАФ грозит ужесточить санкции
Фото: УАФ
УАФ применила дисциплинарные санкции судьям, которые использовали негосударственный язык во время матчей 15-го тура
УАФ отреагировала на обращение Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя и вынесла судьям предупреждения.
Об этом сообщается в письме УАФ с подписью первого вице-президента Ассоциации Анатолия Демьяненко, направленного в адрес Уполномоченного.
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Также сообщается, что председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи жестко предостерег арбитров УПЛ, ассистентов арбитров и наблюдателей арбитража УПЛ по поводу недопустимости использования негосударственного языка на футбольных матчах и в очередной раз предупредил о необходимости строгого соблюдения языкового законодательства.
В случае несоблюдения требований и положений арбитрами, по словам Лучи, Комитет будет вынужден применять к нарушителям дисциплинарные меры, в том числе отстранение от проведения матчей.
Согласно украинскому законодательству, спортивные мероприятия, в том числе международные, проводятся в Украине на государственном языке. Также на государственном языке выполняются информационные и другие объявления. При международных мероприятиях такие объявления могут дублироваться на других языках.
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