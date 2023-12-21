  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. УАФ предупредила арбитров, использовавших негосударственный язык во время матчей УПЛ
В тренде

УАФ предупредила арбитров, использовавших негосударственный язык во время матчей УПЛ

Общие новости
Обновлено

В случае несоблюдения требований арбитрами Комитет УАФ грозит ужесточить санкции

УАФ предупредила арбитров, использовавших негосударственный язык во время матчей УПЛ

Фото: УАФ

Новина українською

УАФ применила дисциплинарные санкции судьям, которые использовали негосударственный язык во время матчей 15-го тура УПЛ.

УАФ отреагировала на обращение Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя и вынесла судьям предупреждения.

Об этом сообщается в письме УАФ с подписью первого вице-президента Ассоциации Анатолия Демьяненко, направленного в адрес Уполномоченного.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также сообщается, что председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи жестко предостерег арбитров УПЛ, ассистентов арбитров и наблюдателей арбитража УПЛ по поводу недопустимости использования негосударственного языка на футбольных матчах и в очередной раз предупредил о необходимости строгого соблюдения языкового законодательства.

В случае несоблюдения требований и положений арбитрами, по словам Лучи, Комитет будет вынужден применять к нарушителям дисциплинарные меры, в том числе отстранение от проведения матчей.

Согласно украинскому законодательству, спортивные мероприятия, в том числе международные, проводятся в Украине на государственном языке. Также на государственном языке выполняются информационные и другие объявления. При международных мероприятиях такие объявления могут дублироваться на других языках.

По теме
yellow-arrow
Бабич: Игроки Динамо устали от авторитарных методов Луческу
yellow-arrow
Экс-форвард Металлиста 1925 и Александрии завершил карьеру
yellow-arrow
Уайлдер: Я бы очень хотел встретиться с Усиком в ринге
УАФ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Уповноважений із захисту державної мови
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Gican85 (Киев)
21.12.2023 в 20:19
Секретаршу уволили за незнание украинского языка — слово "ШАБЛЯ" перевела как "тише, девочки"
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Gican85 (Киев)
21.12.2023 в 20:19
Секретаршу уволили за незнание украинского языка — слово "ШАБЛЯ" перевела как "тише, девочки"
Ответить
1
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
21.12.2023 в 19:56
Норм
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости