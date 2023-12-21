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В центре Праги произошла стрельба: предварительно, 15 погибших и 24 раненых

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Стрелок ликвидирован

В центре Праги произошла стрельба: предварительно, 15 погибших и 24 раненых

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В центре Праги в одном из учебных заведений города в четверг, 21 декабря, произошла стрельба, в результате которой, по предварительным данным, есть раненые и погибшие.

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Об этом сообщает "Европейская правда".

Инцидент произошел в учебном заведении на площади Яна Палаха в Праге. Нападавший был вооружен винтовкой со снайперским прицелом, также якобы был слышен взрыв.

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В итоге, стрелок был ликвидирован спецслужбами. Теперь вся площадь и прилегающая территория полностью перекрыты правоохранителями.

Спасательные службы Праги сообщили, что в настоящее время известно о 15 погибших, включая нападающего. По меньшей мере, 24 человека были ранены.

Информации о пострадавших украинцах в Праге не поступало, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Отслеживаем ситуацию вокруг стрельбы у Карлового университета в Праге. Информация о пострадавших украинцах пока не поступала. Украинские дипломаты поддерживают связь с чешскими правоохранителями", - написал Николенко в Х (Twitter).

В центре Праги произошла стрельба: предварительно, 15 погибших и 24 раненых - изображение 1В центре Праги произошла стрельба: предварительно, 15 погибших и 24 раненых - изображение 2
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