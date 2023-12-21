В центре Праги произошла стрельба: предварительно, 15 погибших и 24 раненых

В центре Праги в одном из учебных заведений города в четверг, 21 декабря, произошла стрельба, в результате которой, по предварительным данным, есть раненые и погибшие.

Читайте также На Херсонщине погиб американский медик-доброволец Итан Хертвек

Об этом сообщает "Европейская правда".

Инцидент произошел в учебном заведении на площади Яна Палаха в Праге. Нападавший был вооружен винтовкой со снайперским прицелом, также якобы был слышен взрыв.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

В итоге, стрелок был ликвидирован спецслужбами. Теперь вся площадь и прилегающая территория полностью перекрыты правоохранителями.

Спасательные службы Праги сообщили, что в настоящее время известно о 15 погибших, включая нападающего. По меньшей мере, 24 человека были ранены.

Информации о пострадавших украинцах в Праге не поступало, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Отслеживаем ситуацию вокруг стрельбы у Карлового университета в Праге. Информация о пострадавших украинцах пока не поступала. Украинские дипломаты поддерживают связь с чешскими правоохранителями", - написал Николенко в Х (Twitter).