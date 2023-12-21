Орбан согласился встретится с Зеленским. Правда, не знает, о чем говорить
Зеленский еще в начале декабря предлагал Орбану провести встречу
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, ветировавший программу бюджетной помощи Украине в размере 50 млрд евро на следующие четыре года, согласился на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом он сообщил во время пресс-конференции, передает Sky News.
По словам Орбана, Владимир Зеленский еще в начале декабря предложил ему встречу для того, чтобы "вести переговоры".
"Я сказал ему [Зеленскому], что буду в его распоряжении. Нам остается только прояснить один вопрос: о чем [говорить]?" – отметил Орбан.
Венгерский лидер заметил, что украинский президент тогда хотел обсудить заявку Украины на присоединение к ЕС – шаг, против которого категорически выступает Венгрия.
С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину Орбан и Зеленский не проводили официальных двусторонних встреч.
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