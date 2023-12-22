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Россия атакует территорию Украины Шахедами. Есть попадание в жилой дом в Киеве

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Падение обломков Шахедов зафиксировано в нескольких районах столицы

Россия атакует территорию Украины Шахедами. Есть попадание в жилой дом в Киеве

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Россияне вечером 21 декабря запустили на территорию Украины ударные дроны.

Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.

Также воздушную тревогу из-за угрозы ударных БПЛА объявили в Киеве.

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В столице были слышны звуки взрывов, обломки упали на жилые дома в Соломенском и Дарницком районах.

Мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что в Киеве есть попадание в жилой дом в Соломенском районе. Пожар на верхних этажах. Экстренные службы работают на месте. На данный момент известно о двух пострадавших, один из которых госпитализирован.

Также чуть позже Кличко сообщил о падении обломков БПЛА на частный жилой дом в Дарницком районе. Службы направляются на место.

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