Россия атакует территорию Украины Шахедами. Есть попадание в жилой дом в Киеве
Падение обломков Шахедов зафиксировано в нескольких районах столицы
фото из соцсетей
Россияне вечером 21 декабря запустили на территорию Украины ударные дроны.
Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.
Также воздушную тревогу из-за угрозы ударных БПЛА объявили в Киеве.
В столице были слышны звуки взрывов, обломки упали на жилые дома в Соломенском и Дарницком районах.
Мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что в Киеве есть попадание в жилой дом в Соломенском районе. Пожар на верхних этажах. Экстренные службы работают на месте. На данный момент известно о двух пострадавших, один из которых госпитализирован.
Также чуть позже Кличко сообщил о падении обломков БПЛА на частный жилой дом в Дарницком районе. Службы направляются на место.
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