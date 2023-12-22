ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 22.12.23.

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За четверг, 21 декабря, было ликвидировано еще 1080 оккупантов , таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 351350 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 108 единиц техники и вооружения. В частности, 9 танков и 24 ББМ.

Потери россиян в технике: