ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Также было уничтожено 108 единиц техники
Генштаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 22.12.23.
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За четверг, 21 декабря, было ликвидировано еще 1080 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 351350 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 108 единиц техники и вооружения. В частности, 9 танков и 24 ББМ.
Потери россиян в технике:
- танков - 5837 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 10843 (+18) ед,
- артиллерийских систем - 8250 (+24) ед,
- РСЗО - 932 (0) ед,
- средства ПВО - 611 (0) ед,
- самолетов - 324 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6365 (+23) ед,
- крылатые ракеты - 1613 (0) ед,
- корабли / катера - 22 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10944 (+25) ед,
- специальная техника - 1217 (+9) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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