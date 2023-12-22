Российские оккупанты выпустили по Украине 28 дронов: известно, сколько сбила ПВО
Силы ПВО работали в 7 областях
Генштаб
Пуски были из Курска, Приморско-Ахтарска (Россия) и мыса Чауда (оккупированный Крым).
Силы ПВО уничтожили 24 дрона из 28 в пределах Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областей.
К отражению воздушной атаки привлекли авиацию, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Что известно о ночной атаке.
Еще с вечера 21 декабря Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках и движении "шахедов". Известно, что взрывы из-за работы ПВО слышали в столице, Киевской, Одесской и Хмельницкой областях.
В Киеве упали обломки дрона на многоэтажку, возник пожар. Это произошло в Соломенском районе. Кроме того, есть также повреждения из-за обломков в Дарницком и Голосеевском районах.
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В столице из-за ночной атаки пострадали два человека, одного мужчину госпитализировали.
В Николаевской области из-за атаки вспыхнул пожар на одном из инфраструктурных объектов. В Одесской области под ударом была припортовая инфраструктура. Повреждено зернохранилище.
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