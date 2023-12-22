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Российские оккупанты выпустили по Украине 28 дронов: известно, сколько сбила ПВО

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Силы ПВО работали в 7 областях

Российские оккупанты выпустили по Украине 28 дронов: известно, сколько сбила ПВО

Генштаб

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Пуски были из Курска, Приморско-Ахтарска (Россия) и мыса Чауда (оккупированный Крым).

Силы ПВО уничтожили 24 дрона из 28 в пределах Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областей.

К отражению воздушной атаки привлекли авиацию, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Что известно о ночной атаке.

Еще с вечера 21 декабря Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках и движении "шахедов". Известно, что взрывы из-за работы ПВО слышали в столице, Киевской, Одесской и Хмельницкой областях.

В Киеве упали обломки дрона на многоэтажку, возник пожар. Это произошло в Соломенском районе. Кроме того, есть также повреждения из-за обломков в Дарницком и Голосеевском районах.

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В столице из-за ночной атаки пострадали два человека, одного мужчину госпитализировали.

В Николаевской области из-за атаки вспыхнул пожар на одном из инфраструктурных объектов. В Одесской области под ударом была припортовая инфраструктура. Повреждено зернохранилище.

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Источник:
Повітряні Сили ЗС України
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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