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Убийство Пригожина организовал секретарь Совбеза РФ - Wall Street Journal

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WSJ узнало роль Патрушева в гибели Пригожина

Убийство Пригожина организовал секретарь Совбеза РФ - Wall Street Journal

россми

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Гибель бывшего главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина могла быть убийством, спланированным в Кремле. Предположительно, к его организации мог быть причастен секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Издание со ссылкой на представителей западных спецслужб и бывшего офицера российской разведки отмечает, что Патрушев еще летом 2022 года начал предупреждать российского диктатора Владимира Путина о растущем влиянии Пригожина. Тогда Путин пропустил мимо ушей предупреждения, в частности, из-за роли "вагнеровцев" в войне против Украины.

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Бывший офицер российской разведки утверждает, что все изменилось в октябре 2022 года. Тогда Пригожин позвонил Путину и якобы в грубой форме пожаловался на нехватку снарядов. Этот разговор слышал Патрушев, который затем убедил диктатора, что Пригожин стал опасным и перестал уважать авторитет Кремля.

WSJ заявляет, что к декабрю 2022 года стало понятно, что Патрушев победил. Путин игнорировал публичные заявления Пригожина, а также его звонки.

По данным издания, когда Пригожин поднял бунт, Патрушев взял ситуацию в свои руки. Он встал на оборону Кремля, звонил офицерам, лояльным к "Вагнеру", чтобы те убедили Пригожина остановиться. Сам Пригожин, как отмечает WSJ, звонки из Кремля игнорировал.

Патрушев также позвонил Александру Лукашенко и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в попытке найти посредников. По информации источников издания, Казахстан был страховкой в случае худшего сценария, если российская армия не сможет остановить бунт. Ожидалось, что Казахстан должен был направить свои силы, но Токаев отказал.

По словам бывшего офицера российской разведки, в начале августа 2023 года Патрушев приказал своему помощнику начать подготовку операции по устранению Пригожина. Представители западных спецслужб утверждают, что Путин не возражал.

WSJ отмечает, что в момент, когда самолет Пригожина проверяли в московском аэропорту, под крыло подложили небольшую бомбу. Это и стало причиной аварии. Все 10 человек, которые находились на борту, в том числе Пригожин и командир ЧВК "Вагнера" Дмитрий Уткин, погибли.

В Кремле же заявляют, что причиной падения самолета якобы был подрыв гранаты. Путин в октябре заявлял, что в телах погибших пассажиров самолета обнаружили фрагменты ручных гранат.

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Источник:
wsj
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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