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ВСУ сбили три российских Су-34 на южном направлении

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Украинские защитники сегодня уничтожили три российских самолета

ВСУ сбили три российских Су-34 на южном направлении

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Новина українською

Украинские защитники сегодня, 22 декабря, уничтожили три российских самолета Су-34. Это произошло на южном направлении.

Об этом сообщает командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

"Сегодня в полдень на Южном направлении - минус три российских истребителя-бомбардировщика Су-34", - говорится в сообщении.

Командующий Воздушных сил не раскрыл деталей операции, а также точной локации.

По словам Олещука, на сбитом сегодня ночью "шахеде" оккупанты написали "сDохните с*ки". Ответ защитников не заставил себя ждать.

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Еще с вечера 21 декабря Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках и движении "шахедов". Известно, что взрывы из-за работы ПВО слышали в столице, Киевской, Одесской и Хмельницкой областях.

Всего оккупанты выпустили 28 "шахедов", силы ПВО уничтожили 24 из них.

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Источник:
Микола ОЛЕЩУК
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
22.12.2023 в 14:22
Гарна новина!!!
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
22.12.2023 в 14:22
Гарна новина!!!
Ответить
1
0

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