ВСУ сбили три российских Су-34 на южном направлении
Украинские защитники сегодня уничтожили три российских самолета
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Украинские защитники сегодня, 22 декабря, уничтожили три российских самолета Су-34. Это произошло на южном направлении.
Об этом сообщает командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.
"Сегодня в полдень на Южном направлении - минус три российских истребителя-бомбардировщика Су-34", - говорится в сообщении.
Командующий Воздушных сил не раскрыл деталей операции, а также точной локации.
По словам Олещука, на сбитом сегодня ночью "шахеде" оккупанты написали "сDохните с*ки". Ответ защитников не заставил себя ждать.
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Еще с вечера 21 декабря Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках и движении "шахедов". Известно, что взрывы из-за работы ПВО слышали в столице, Киевской, Одесской и Хмельницкой областях.
Всего оккупанты выпустили 28 "шахедов", силы ПВО уничтожили 24 из них.
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