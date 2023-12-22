ВСУ сбили три российских Су-34 на южном направлении

Украинские защитники сегодня, 22 декабря, уничтожили три российских самолета Су-34. Это произошло на южном направлении.

Об этом сообщает командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

"Сегодня в полдень на Южном направлении - минус три российских истребителя-бомбардировщика Су-34", - говорится в сообщении.

Командующий Воздушных сил не раскрыл деталей операции, а также точной локации.

По словам Олещука, на сбитом сегодня ночью "шахеде" оккупанты написали "сDохните с*ки". Ответ защитников не заставил себя ждать.

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Еще с вечера 21 декабря Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках и движении "шахедов". Известно, что взрывы из-за работы ПВО слышали в столице, Киевской, Одесской и Хмельницкой областях.

Всего оккупанты выпустили 28 "шахедов", силы ПВО уничтожили 24 из них.