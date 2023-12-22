Нидерланды подготовят первые 18 истребителей F-16 к отправке в Украину, - Рютте
Об этом сообщает премьер-министр Нидерландов
Getty Images / Global Images Ukraine
Правительство Нидерландов приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.
Об этом сообщает премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Как рассказал Рютте, утром он провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Среди основных вопросов было решение Евросовета начать переговоры по интеграции Украины в Европейский союз.
"Я поражен прогрессом, достигнутым Украиной, и Нидерланды готовы помогать Украине, поскольку она продолжает работать над реформами, которых требует процесс вступления", - заявил премьер и добавил, что Амстердам приложит все усилия, чтобы достичь договоренности о финансовой поддержке Украины со стороны ЕС во время заседания в феврале 2024 года.
В том же числе Рютте сообщил президенту о решении правительства Нидерландов по подготовке первых истребителей F-16 для передачи Украине.
"Кроме разрешения на экспорт, для того, чтобы поставка состоялась, необходимо выполнить ряд других критериев, включая требования к персоналу и инфраструктуре. Это решение подтверждает неизменную приверженность Нидерландов предоставлению Украине поддержки, необходимой для реагирования на продолжающуюся российскую агрессию", - добавил Рютте.
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