Германия не будет заставлять украинцев возвращаться и воевать, - Минюст ФРГ

В Германии заявили, что не могут заставить находящихся в ФРГ граждан Украины возвращаться на Родину и воевать.

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Об этом заявил министр юстиции Германии Марко Бушман, передает Радио Свобода.

"Мы не будем заставлять людей проходить обязательную военную службу против их воли", – сказал он.

"Я не могу вообразить, поскольку наша конституция предусматривает, что ни один гражданин Германии не должен служить в вооруженных силах против его воли, что мы можем заставить людей из других стран делать это", - добавил министр.

Ранее издание Bild со ссылкой на слова министра обороны Умерова заявило, что Украина в следующем году призовет на военную службу мужчин, живущих за границей, в частности, в Германии.

Позже в пресс-службе Минобороны уточнили, что министр в целом говорил о рекрутинге и необходимости донести до украинцев за границей, как важно им присоединиться к войску. Никаких обсуждений механизмов призыва в ряды ВСУ из-за границы в повестке дня нет.