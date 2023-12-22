Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
Срок содержания под стражей был оставлен без изменений
Фото: Радіо Свобода
Киевский апелляционный суд уменьшил размер залога для арестованного олигарха и экс-президента ФК "Днепр" Игоря Коломойского на 300 миллионов гривен.
Решение объявила председатель коллегии судей Татьяна Кагановская вечером 21 декабря, передает liga.net.
Срок содержания под стражей Коломойского был оставлен без изменений – до 26 января включительно.
"Продлить подозреваемому Коломойскому Игорю Валерьевичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 26 января 2024 года включительно. Определить Коломойскому Игорю Валерьевичу залог в размере 2,7 млрд грн", – говорится в решении суда.
Предыдущий раз размер залога был уменьшен с 3,9 млрд. грн. до 3 млрд. грн. 16 ноября.
Напомним, что 28 ноября Шевченковский райсуд Киева продлил меру пресечения для олигарха Игоря Коломойского в виде содержания под стражей с альтернативой залога 3,7 млрд грн до 26 января.
2 сентября Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Впоследствии Коломойский получил еще 2 подозрения: о выводе из ПриватБанка в общей сложности 15 млрд грн.
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