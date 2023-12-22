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Системы ПВО Gepard и не только. Германия передала Украине новую партию оружия

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Германия продолжает быть одним из самых активных доноров Украины

Системы ПВО Gepard и не только. Германия передала Украине новую партию оружия

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Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Германия сегодня, 22 декабря, обновила список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву дополнительные зенитки Gepard.

Об этом сообщает правительство Германии.

Отмечается, что Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard и 30 240 боеприпасов к ним.

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Также в пакет помощи вошли:

  • 10 БПЛА Vector;
  • Боеприпасы для Leopard 2A6;
  • 2 тягача HX81;
  • 5 полуприцепов HX81;
  • 8 грузовиков Zetros;
  • 2 машины разминирования WiSENT 1 MC;
  • 2 машины пограничной охраны;
  • 8 транспортных средств;
  • 2 системы защиты связи AMPS для вертолетов;
  • 2500 снарядов 155 мм;
  • 25 536 снарядов 40-мм для автоматических гранатометов.
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Поставки осуществляются со складов промышленности, финансируются немецкими фондами для укрепления потенциала безопасности.

Некоторые поставки нуждаются в модернизации или их производство продолжается. Также проводятся мероприятия по обучению.

Напомним, что Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, предоставляя военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

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