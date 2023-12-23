Воссоединение Суареса с Месси, номинация Довбика, новый трофей Сити. Главные новости за 22 декабря

Легендарный уругвайский форвард Луис Суарес снова сыграет с Лионелем Месси – он перешел в "Интер Майами". Нападающий станет одноклубником Сергея Кривцова. Ранее СМИ сообщали о контракте по схеме "1+1". Суарес играл за "Барсу" вместе с Месси с 2014-го по 2020-й.

Форвард "Жироны" Артем Довбик номинирован организаторами Ла Лиги на звание "игрок месяца". В номинацию украинец попал второй раз подряд, в ноябре Довбик проиграл Гризманну. Сейчас Артем делит третье место в гонке бомбардиров чемпионата Испании (11 голов).

Портал WhoScored опубликовал команду лучших игроков осенней части АПЛ. В эту символическую сборную вошел и украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко. Средняя оценка Виталия по оценкам портала – 7.17. В текущем сезоне АПЛ украинец провел 12 матчей (2 гола).

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"Оболонь" отреагировала на информацию "ТаТоТаке" о якобы вручении повесток группе сотрудников/игроков клуба. На данный момент ни одному из игроков команды не поступало повесток. "ФК "Оболонь" получил статус критически важного предприятия для функционирования экономики. Футболисты клуба получили бронирование на период мобилизации.

"Дженоа" первым пропустил от "Сассуоло", но отыгрался после перерыва (1:2). Малиновского заменили на 90-й минуте. "Эмполи" Коваленко дома проиграл "Лацио". Виктор появился на поле на 62-й минуте встречи. Малиновский получил 6.7 от WhoScored и 7.0 от SofaScore. Коваленко имеет 6.1 и 6.6 соответственно. Далеко не худшие баллы среди их одноклубников.

"Динамо" будет иметь определенный процент от возможной продажи "Борнмутом" украинского защитника Ильи Забарного. Как сообщает "ТаТоТаке", в случае продажи игрока, украинский клуб получит 20% от суммы. В текущем сезоне защитник провел за английскую команду 18 матчей.

Пеп взял 4-й клубный чемпионат мира в своей тренерской карьере – это рекорд соревнования. Он выиграл 37-й титул в карьере тренера. Только у Фергюсона их больше. Единственная ложка дегтя в бочке меда для "Сити" после победного финала КЧМ – это повреждение Родри. Опорник покинул поле из-за грубого фола соперника. На данный момент характер травмы неизвестен.