Силы обороны уничтожили за минувшие сутки более тысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян
Также ударный день на артиллерию и танки
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российской армии за минувшие сутки войны.
Отечественные Силы обороны ликвидировали 1040 оккупантов. Также они уничтожили 160 единиц техники, в том числе среди них 17 танков и 36 артиллерийских систем.
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В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 352390 (+1040) человек,
- танков ‒ 5854 (+17) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 10871 (+28) ед,
- артиллерийских систем – 8286 (+36) ед,
- РСЗО – 932 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 611 (+0) ед,
- самолетов – 327 (+3) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6384 (+19),
- крылатых ракет ‒ 1613 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 22 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10995 (+51) ед,
- специальной техники – 1223 (+6).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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