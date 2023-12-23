  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Силы обороны уничтожили за минувшие сутки более тысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян
В тренде

Силы обороны уничтожили за минувшие сутки более тысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян

Общие новости

Также ударный день на артиллерию и танки

Силы обороны уничтожили за минувшие сутки более тысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российской армии за минувшие сутки войны.

Отечественные Силы обороны ликвидировали 1040 оккупантов. Также они уничтожили 160 единиц техники, в том числе среди них 17 танков и 36 артиллерийских систем.

Читайте такжеВСУ сбили три российских Су-34 на южном направлении

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 352390 (+1040) человек,
  • танков ‒ 5854 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 10871 (+28) ед,
  • артиллерийских систем – 8286 (+36) ед,
  • РСЗО – 932 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 611 (+0) ед,
  • самолетов – 327 (+3) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6384 (+19),
  • крылатых ракет ‒ 1613 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 22 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10995 (+51) ед,
  • специальной техники – 1223 (+6).
По теме
yellow-arrow
Россияне применили очередную ночную атаку Шахедами. Украинская ПВО сбила все ударные дроны
yellow-arrow
Стойкость и характер. Сборная 2023-го года среди украинских легионеров по версии UA-Футбол. Вратарь
yellow-arrow
Воссоединение Суареса с Месси, номинация Довбика, новый трофей Сити. Главные новости за 22 декабря
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости