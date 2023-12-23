Россияне применили очередную ночную атаку Шахедами. Украинская ПВО сбила все ударные дроны

В ночь с 22 на 23 декабря россияне очередной раз нанесли ночную атаку ударными дронами типа "Shahed" по украинским городам.

В общей сложности захватчиками было выпущено девять беспилотников.

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