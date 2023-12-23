Россияне применили очередную ночную атаку Шахедами. Украинская ПВО сбила все ударные дроны
Защитники неба держат строй
Міністерство оборони України
В ночь с 22 на 23 декабря россияне очередной раз нанесли ночную атаку ударными дронами типа "Shahed" по украинским городам.
В общей сложности захватчиками было выпущено девять беспилотников.
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“С 18.00 вечера 22 декабря до полуночи 23 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа Shahed из районов Балаклава – Крым, Приморско-Ахтарск – РФ.
Все девять "шахедов" уничтожены силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Одесской и Хмельницкой областей”, - говорится в отчете ВС ВСУ.
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Источник:ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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