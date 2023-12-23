  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне применили очередную ночную атаку Шахедами. Украинская ПВО сбила все ударные дроны
В тренде

Россияне применили очередную ночную атаку Шахедами. Украинская ПВО сбила все ударные дроны

Общие новости

Защитники неба держат строй

Россияне применили очередную ночную атаку Шахедами. Украинская ПВО сбила все ударные дроны

Міністерство оборони України

Новина українською

В ночь с 22 на 23 декабря россияне очередной раз нанесли ночную атаку ударными дронами типа "Shahed" по украинским городам.

В общей сложности захватчиками было выпущено девять беспилотников.

Читайте такжеСилы обороны уничтожили за минувшие сутки более тысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян

“С 18.00 вечера 22 декабря до полуночи 23 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа Shahed из районов Балаклава – Крым, Приморско-Ахтарск – РФ.

Все девять "шахедов" уничтожены силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Одесской и Хмельницкой областей”, - говорится в отчете ВС ВСУ.

Россияне применили очередную ночную атаку Шахедами. Украинская ПВО сбила все ударные дроны - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Силы обороны уничтожили за минувшие сутки более тысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян
yellow-arrow
Стойкость и характер. Сборная 2023-го года среди украинских легионеров по версии UA-Футбол. Вратарь
yellow-arrow
Воссоединение Суареса с Месси, номинация Довбика, новый трофей Сити. Главные новости за 22 декабря
Shahed-136 ПВО война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости