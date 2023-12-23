Бех-Романчук начала подготовку к рождественским праздникам. Фото

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка начала подготовку к рождественским праздникам – начала с украшения новогодней елки. Соответствующий снимок она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее на войне против россии погиб боксерский рефери из Киева.