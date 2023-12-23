Украинский арбитр стала судьей FIFA

Арбитр София Причина теперь числится среди арбитров категории FIFA.

Перед этим Причина успешно сдала тест на знание английского языка. Теперь она может работать на международных матчах.

В этом году арбитр дебютировала в УПЛ. Произошло это в матче "Заря" - "ЛНЗ". Пока что это ее единственная игра в высшем мужском дивизионе Украины.