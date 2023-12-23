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Украинский арбитр стала судьей FIFA

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Успешно сдала тест

Украинский арбитр стала судьей FIFA

Фото: Євген Кравс

Новина українською

Арбитр София Причина теперь числится среди арбитров категории FIFA.

Перед этим Причина успешно сдала тест на знание английского языка. Теперь она может работать на международных матчах.

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В этом году арбитр дебютировала в УПЛ. Произошло это в матче "Заря" - "ЛНЗ". Пока что это ее единственная игра в высшем мужском дивизионе Украины.

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Источник:
Львівська Асоціація Футболу
Опубликовал: Виктор Иванчук
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