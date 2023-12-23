Украинский арбитр стала судьей FIFA
Успешно сдала тест
Фото: Євген Кравс
Арбитр София Причина теперь числится среди арбитров категории FIFA.
Перед этим Причина успешно сдала тест на знание английского языка. Теперь она может работать на международных матчах.
В этом году арбитр дебютировала в УПЛ. Произошло это в матче "Заря" - "ЛНЗ". Пока что это ее единственная игра в высшем мужском дивизионе Украины.
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Источник:Львівська Асоціація Футболу
Опубликовал: Виктор Иванчук
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