Зинченко - рождественский чемпион АПЛ, Осимхен все же в Наполи и футболка Месси для Залужного. Главные новости за 23 декабря

В рамках 18-го тура на "Энфилде" встречались "мерсисайдцы" и "канониры". В итоге подопечные Юргена Клоппа и Микеля Артеты обменялись голами в первом тайме и разошлись миром. В свою очередь, наш легионер Александр Зинченко начал эту игру в стартовом составе "Арсенала" и провел на поле все 90 минут. Украинец получил довольно посредственную оценку от статистических порталов за этот поединок. Главной причиной этому стал гол Салаха - Зинченко на замахе позволил себя обыграть. Впрочем, благодаря этой ничьей лондонский клуб сохранил статус "чемпиона" перед Рождеством, опережая тот же "Ливерпуль" на один балл.

Будем откровенны, это уже тенденция, точно не случайность. "Красные дьяволы" под руководством Эрика тен Хага проиграли свой очередной матч в АПЛ. Это поражение стало уже 8-м в 18-ти турах для "МЮ" в текущей кампании английского первенства. В этом случае "Манчестер" проиграл на выезде "молотобойцам" из "Вест Хэма". Благодаря этой победе, команда Дэвида Мойеса обогнала в турнирной таблице "Юнайтед" на два очка, и сейчас находится на две позиции выше.

Главная звезда неаполитанцев все же решила продолжить свою карьеру именно в Неаполе. Нигерийский форвард Виктор Осимхен официально продолжил сотрудничество с "Наполи". Новое соглашение 24-летнего нападающего с действующим чемпионом Италии рассчитано до 2026-го года. То есть, контракт продлен лишь на один сезон. Так как предыдущее соглашение было рассчитано до конца сезона 2024/25. Официальные детали нового контракта пока неизвестны, однако итальянские источники сообщали, что заработная плата Осимхена вырастет с 5,5 млн до 9-10 + бонусы. Напомним, недавно Виктор был признан лучшим африканским игроком текущего календарного года.

Несмотря на откровенный кризис в игровых результатах и интерес из других клубов, Рональд Араухо не хочет покидать стан каталонцев. В трансфере уругвайца прежде всего заинтересован наставник "Баварии" Томас Тухель". Однако, даже учитывая солидную сумму, интерес со стороны мюнхенцев и финансовые проблемы самой "Барсы", 24-летний центрбэк хочет остаться в ростере действующего чемпиона Испании.

36-летний фланговый полузащитник решил "повесить бутсы на гвоздь". В дальнейшем будущем Денис не планирует завязывать с футболом, а хочет начать тренерскую карьеру. Последним клубом Кожанова были "Карпаты", за которые вингер выступал в рамках Второй лиги Украины. Всего за свою игровую карьеру Денис успел поиграть за "Шахтер", "Карпаты", "Мариуполь", "Севастополь", "Верес", "Волынь", "Минай" и "Дачию" (Кишинев). В итоге, в рамках УПЛ Кожанов принял участие в 244-х матчах, в которых записал на свой счет 27 забитых мячей и 48 голевых передач.

В матче 18-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" и "Арсенал" расписали результативную ничью. "Канониры" уже на 4-й минуте встречи, усилиями Габриэля открыли счет. Однако на экваторе первой половины встречи Салах сравнял счет. Этот забитый мяч стал финальным в дерби. Для египетского вингера этот гол стал 151-м в рамках АПЛ. Таким образом, 31-летний Мохамед вошел в ТОП-10 списка лучших страйкеров в истории АПЛ. Лидером в этом списке является легендарный Алан Ширер - у английского нападающего 260 голов.

Экс-капитан киевского "Динамо" продолжает закрепляться в новом клубе. В частности, выездной матч 19-го тура Лиги Жупиле не стал исключением для украинского хавбека. Опытный Сидорчук вышел в стартовом составе "Вестерло" и провел на поле все 90 минут. Это 3-й подряд полный поединок для 32-летнего украинца. В итоге, команда украинца расписала результативную ничью с "Антверпеном" (2:2) и сейчас занимает 12-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

И наконец, новость максимально касающаяся звездного футбола и украинских реалий (примечание - из мира футбола). Легендарный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный получил именную футболку с подписью легенды футбола Лионеля Месси. Автором презента был член НОК Украины Юрий Сапронов. А этому процессу поспособствовал партнер аргентинца по команде Сергей Кривцов.