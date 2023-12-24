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Зинченко - рождественский чемпион АПЛ, Осимхен все же в Наполи и футболка Месси для Залужного. Главные новости за 23 декабря

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Зинченко - рождественский чемпион АПЛ, Осимхен все же в Наполи и футболка Месси для Залужного. Главные новости за 23 декабря

Getty Images / Global Images Ukraine

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Арсенал на выезде расписал ничью с Ливерпулем и стал рождественским чемпионом Англии

В рамках 18-го тура на "Энфилде" встречались "мерсисайдцы" и "канониры". В итоге подопечные Юргена Клоппа и Микеля Артеты обменялись голами в первом тайме и разошлись миром. В свою очередь, наш легионер Александр Зинченко начал эту игру в стартовом составе "Арсенала" и провел на поле все 90 минут. Украинец получил довольно посредственную оценку от статистических порталов за этот поединок. Главной причиной этому стал гол Салаха - Зинченко на замахе позволил себя обыграть. Впрочем, благодаря этой ничьей лондонский клуб сохранил статус "чемпиона" перед Рождеством, опережая тот же "Ливерпуль" на один балл.

МЮ на выезде проиграл Вест Хэму и продолжил свою серию без голов

Будем откровенны, это уже тенденция, точно не случайность. "Красные дьяволы" под руководством Эрика тен Хага проиграли свой очередной матч в АПЛ. Это поражение стало уже 8-м в 18-ти турах для "МЮ" в текущей кампании английского первенства. В этом случае "Манчестер" проиграл на выезде "молотобойцам" из "Вест Хэма". Благодаря этой победе, команда Дэвида Мойеса обогнала в турнирной таблице "Юнайтед" на два очка, и сейчас находится на две позиции выше.

Осимхен продлил контракт с Наполи

Главная звезда неаполитанцев все же решила продолжить свою карьеру именно в Неаполе. Нигерийский форвард Виктор Осимхен официально продолжил сотрудничество с "Наполи". Новое соглашение 24-летнего нападающего с действующим чемпионом Италии рассчитано до 2026-го года. То есть, контракт продлен лишь на один сезон. Так как предыдущее соглашение было рассчитано до конца сезона 2024/25. Официальные детали нового контракта пока неизвестны, однако итальянские источники сообщали, что заработная плата Осимхена вырастет с 5,5 млн до 9-10 + бонусы. Напомним, недавно Виктор был признан лучшим африканским игроком текущего календарного года.

Араухо не собирается покидать Барселону зимой

Несмотря на откровенный кризис в игровых результатах и интерес из других клубов, Рональд Араухо не хочет покидать стан каталонцев. В трансфере уругвайца прежде всего заинтересован наставник "Баварии" Томас Тухель". Однако, даже учитывая солидную сумму, интерес со стороны мюнхенцев и финансовые проблемы самой "Барсы", 24-летний центрбэк хочет остаться в ростере действующего чемпиона Испании.

Денис Кожанов объявил о завершении карьеры

36-летний фланговый полузащитник решил "повесить бутсы на гвоздь". В дальнейшем будущем Денис не планирует завязывать с футболом, а хочет начать тренерскую карьеру. Последним клубом Кожанова были "Карпаты", за которые вингер выступал в рамках Второй лиги Украины. Всего за свою игровую карьеру Денис успел поиграть за "Шахтер", "Карпаты", "Мариуполь", "Севастополь", "Верес", "Волынь", "Минай" и "Дачию" (Кишинев). В итоге, в рамках УПЛ Кожанов принял участие в 244-х матчах, в которых записал на свой счет 27 забитых мячей и 48 голевых передач.

Салах вошел в ТОП-10 бомбардиров в истории АПЛ

В матче 18-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" и "Арсенал" расписали результативную ничью. "Канониры" уже на 4-й минуте встречи, усилиями Габриэля открыли счет. Однако на экваторе первой половины встречи Салах сравнял счет. Этот забитый мяч стал финальным в дерби. Для египетского вингера этот гол стал 151-м в рамках АПЛ. Таким образом, 31-летний Мохамед вошел в ТОП-10 списка лучших страйкеров в истории АПЛ. Лидером в этом списке является легендарный Алан Ширер - у английского нападающего 260 голов.

Сидорчук принял участие в ярком матче чемпионата Бельгии

Экс-капитан киевского "Динамо" продолжает закрепляться в новом клубе. В частности, выездной матч 19-го тура Лиги Жупиле не стал исключением для украинского хавбека. Опытный Сидорчук вышел в стартовом составе "Вестерло" и провел на поле все 90 минут. Это 3-й подряд полный поединок для 32-летнего украинца. В итоге, команда украинца расписала результативную ничью с "Антверпеном" (2:2) и сейчас занимает 12-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

Лионель Месси подписал свою футболку для Валерия Залужного

И наконец, новость максимально касающаяся звездного футбола и украинских реалий (примечание - из мира футбола). Легендарный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный получил именную футболку с подписью легенды футбола Лионеля Месси. Автором презента был член НОК Украины Юрий Сапронов. А этому процессу поспособствовал партнер аргентинца по команде Сергей Кривцов.

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