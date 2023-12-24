Особенно пострадала российская артиллерия. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки
Еще 800 захватчиков уже больше никогда не отпразднуют Рождество
фото - Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал потери российской армии за минувшие сутки боевых действий.
Силы обороны Украины ликвидировали 800 оккупантов. Также защитники уничтожили 102 единицы вражеской техники, в том числе 28 артиллерийских систем.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 353190 (+800) человек,
- танков ‒ 5858 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 10888 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 8314 (+28) ед,
- РСЗО – 932 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 611 (+0) ед,
- самолетов – 327 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6404 (+20),
- крылатых ракет ‒ 1614 (+1),
- кораблей/катеров ‒ 22 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 11022 (+27) ед,
- специальной техники ‒ 1229 (+6).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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