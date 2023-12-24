  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Особенно пострадала российская артиллерия. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки
В тренде

Особенно пострадала российская артиллерия. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки

Общие новости
Обновлено

Еще 800 захватчиков уже больше никогда не отпразднуют Рождество

Особенно пострадала российская артиллерия. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки

фото - Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал потери российской армии за минувшие сутки боевых действий.

Силы обороны Украины ликвидировали 800 оккупантов. Также защитники уничтожили 102 единицы вражеской техники, в том числе 28 артиллерийских систем.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 353190 (+800) человек,
  • танков ‒ 5858 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 10888 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 8314 (+28) ед,
  • РСЗО – 932 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 611 (+0) ед,
  • самолетов – 327 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6404 (+20),
  • крылатых ракет ‒ 1614 (+1),
  • кораблей/катеров ‒ 22 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11022 (+27) ед,
  • специальной техники ‒ 1229 (+6).
По теме
yellow-arrow
Зинченко - рождественский чемпион АПЛ, Осимхен все же в Наполи и футболка Месси для Залужного. Главные новости за 23 декабря
yellow-arrow
Звезду Зари Герреро хотят подписать украинский и иностранный клубы - Источник
yellow-arrow
Лионель Месси подписал свою футболку для Валерия Залужного
Генштаб ЗСУ война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости