Ночью россияне атаковали шахедами юг и центр Украины. ПВО сбила 14 из 15 дронов

В ночь с 23 на 24 декабря россияне в очередной раз подряд атаковали Украину с воздуха. На этот раз они применили 15 ударных БпЛА типа Shahed.

Запуски произошли из района Приморско-Ахтарск. Это морской приазовский город в Краснодарском крае РФ.

"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 14 "шахедов" в пределах Николаевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областей", - говорится в отчете ВС ВСУ.

Напомним, что минувшей ночью украинская ПВО уничтожила девять ударных дронов, а позавчера – 24. В общей сложности россияне прибегли уже к 10-й ночной атаке подряд. За это время украинские защитники неба сбили 170 ударных БПЛА "Shahed".