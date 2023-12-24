Ночью россияне атаковали шахедами юг и центр Украины. ПВО сбила 14 из 15 дронов
10 ночь подряд
Фото з відкритих джерел
В ночь с 23 на 24 декабря россияне в очередной раз подряд атаковали Украину с воздуха. На этот раз они применили 15 ударных БпЛА типа Shahed.
Запуски произошли из района Приморско-Ахтарск. Это морской приазовский город в Краснодарском крае РФ.
"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 14 "шахедов" в пределах Николаевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областей", - говорится в отчете ВС ВСУ.
Напомним, что минувшей ночью украинская ПВО уничтожила девять ударных дронов, а позавчера – 24. В общей сложности россияне прибегли уже к 10-й ночной атаке подряд. За это время украинские защитники неба сбили 170 ударных БПЛА "Shahed".
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