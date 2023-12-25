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Очередное поражение Челси, смена власти в МЮ, отставка Генинсона в Черноморце. Главные новости за 24 декабря

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Очередное поражение Челси, смена власти в МЮ, отставка Генинсона в Черноморце. Главные новости за 24 декабря

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 24 декабря

Челси проиграл очередной матч в АПЛ

Расстояние "Челси" от лидера чемпионата "Арсенала" увеличилось до 18 очков после очередной неудачи "синих". Команда Маурисио Почеттино уступила в матче АПЛ "Вулверхэмптону" со счетом 2:1 (Лемина, Доэрти – Нкунку). Михаил Мудрик появился на поле на 59-й минуте и не отметился результативными действиями. Это было восьмое поражение "Челси" в чемпионате.

Глейзеры продали 25% акций МЮ и передали управление командой Рэтклиффу

"Манчестер Юнайтед" объявил о продаже 25% акций клуба нефтехимической компании INEOS британского миллиардера сэра Джима Рэтклиффа. INEOS заплатила за сделку 1.2 млрд фунтов. Еще 300 млн из собственного кармана Рэтклифф потратит на улучшение инфраструктуры клуба. Благодаря сделке Рэтклифф получил полный контроль над спортивной деятельностью клуба – это управление мужской и женской командами, а также академией МЮ.

Черноморец остался без вице-президента: Генинсон покинул клуб

Одесский "Черноморец" потерял весомую фигуру в руководстве клуба. "Моряков" покинул вице-президент Владимир Генинсон. Он официально заявил об уходе из клуба, однако решение не объяснил.

Реал намерен подписать на постоянной основе Хоселу, и вернуть Кепу Челси

"Реал" Мадрид доволен арендой Хоселу, и планирует выкупить экс-форвада "Эспаньола" за полтора миллиона евро. 33-летний Хоселу забил восемь голов во всех турнирах. Другое дело – Кепа Аррисабалага. Вратарь "Челси" был арендован как безусловный игрок старта из-за травмы Куртуа, однако Андрей Лунин сумел навязать ему конкуренцию, поэтому в трансфере Кепы меньше целесообразности.

Известно, где Украина сыграет свой матч с Боснией и Герцеговиной

Сборная Украины проведет выездной матч против Боснии и Герцеговины в рамках плей-офф отбора на ЧЕ-2024 в Зенице. Об этом сообщает УАФ со ссылкой на УЕФА. Встреча состоится 21 марта 2024 года на стадионе "Билино Поле". Эта арена является домашней для Боснии и Герцеговины и вмещает 15 600 зрителей.

Дарио Срна заинтересован в двух игроках сербского Партизана

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна проявляет интерес к нападающему Матеусу Салданьи и полузащитнику Кристиану Беличу. Главный тренер "Партизана" Игорь Дуляй подтвердил заинтересованность и сообщил, что Дарио Срна лично присутствовал на матче "Партизана" против "Црвены Звезды" и наблюдал с трибун за игроками, пишет Dnevnik.

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