Воздушные силы ВСУ, вероятно, сбили еще один российский истребитель

Командующий Воздушных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук предоставил информацию о том, что Воздушные силы, вероятно, сбили еще один российский истребитель Су-34.

"На Одесском направлении была боевая работа по российскому Су-30 в Черном море – изучаем материалы объективного контроля, чтобы знать точно, поражена цель или нет.

Но... подтверждено поражение нашим зенитным ракетным комплексом истребителя-бомбардировщика Су-34 на Мариупольском направлении! На аэродром - не вернулся.

"Вечного полета, братья!", - говорится в сообщении Олещука.