Воздушные силы ВСУ, вероятно, сбили еще один российский истребитель
Информацию предоставляет Николай Олещук
Ілюстраційне фото - Getty Images, рештки Су-34 біля Чернігова
Командующий Воздушных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук предоставил информацию о том, что Воздушные силы, вероятно, сбили еще один российский истребитель Су-34.
"На Одесском направлении была боевая работа по российскому Су-30 в Черном море – изучаем материалы объективного контроля, чтобы знать точно, поражена цель или нет.
Но... подтверждено поражение нашим зенитным ракетным комплексом истребителя-бомбардировщика Су-34 на Мариупольском направлении! На аэродром - не вернулся.
"Вечного полета, братья!", - говорится в сообщении Олещука.
Отметим, что ранее Воздушным Силам Украины удалось за один день обезвредить три российских истребителя.
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