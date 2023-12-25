Генштаб подтвердил уничтожение российского бомбардировщика

Генеральный штаб ВСУ в своей утренней сводке от 25-го декабря 2023-го года подтвердил информацию, предоставленную накануне Командующим Воздушных Сил ВС Украины генерал-лейтенантом Николаем Олещуком об уничтожении вражеского истребителя Су-34.

Также в Генштабе сообщили о поражении истребителя россиян Су-30.

"В течение суток 24-го декабря ВВС Украины нанесли авиаудары по 12-ти сосредоточениях войск, вооружения и военной техники, 1-му складу боеприпасов и 1-й зенитно-ракетной системе противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 1-н российский истребитель-бомбардировщик Су-34 и 1-н истребитель-бомбардировщик Су-30", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее Воздушные Силы ВСУ в течение суток ликвидировали сразу три вражеских бомбардировщика.