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Генштаб подтвердил уничтожение российского бомбардировщика

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А также предоставил информацию о еще одной пораженной вражеской цели

Генштаб подтвердил уничтожение российского бомбардировщика

фото з відкритих джерел

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Генеральный штаб ВСУ в своей утренней сводке от 25-го декабря 2023-го года подтвердил информацию, предоставленную накануне Командующим Воздушных Сил ВС Украины генерал-лейтенантом Николаем Олещуком об уничтожении вражеского истребителя Су-34.

Также в Генштабе сообщили о поражении истребителя россиян Су-30.

"В течение суток 24-го декабря ВВС Украины нанесли авиаудары по 12-ти сосредоточениях войск, вооружения и военной техники, 1-му складу боеприпасов и 1-й зенитно-ракетной системе противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 1-н российский истребитель-бомбардировщик Су-34 и 1-н истребитель-бомбардировщик Су-30", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее Воздушные Силы ВСУ в течение суток ликвидировали сразу три вражеских бомбардировщика.

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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Игорь Семйон
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